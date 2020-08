Presentazione del libro di don Vito Miracapillo “L’Eucarestia domenicale – Banchetto pro-vocatorio"

Sarà presentato oggi, 31 agosto, alle ore 20.00, presso la Parrocchia Sant’Agostino di Andria, il libro di don Vito Miracapillo, “L’Eucarestia domenicale – Banchetto pro-vocatorio”.



Dialogheranno con l’autore alcuni ospiti, moderati da don Salvatore Spera, recensore del libro; interverrà S. E. Mons. Luigi Mansi.

«Dopo un tempo di silenzio e di riflessione, in clima di cauta ripresa e ancora di incertezza, troviamo un motivo per ritrovarci insieme a riflettere su temi decisivi per la nostra vita di uomini, cittadini del proprio tempo».