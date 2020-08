“Lo stupore scardina i nostri punti di vista abituali e scuote la nostra percezione, sopita dalla vita di ogni giorno”. E allora non allarmatevi se, passeggiando per Piazza Catuma, prima di addentrarvi nel Centro Storico, vi capiterà per tutta la durata del Festival di scorgere una piovra gigante con lunghi tentacoli colorati che spuntano dai palazzi: non è un’invasione di mostruose creature marine, ma un’opera di Luke Egan e Pete Hamilton, alias Filthy Luker & Pedro

Estrellas (Designs in Air - UK). I due pionieri dell’arte urbana internazionale che portano al Castel dei Mondi i loro “Tentacles” di oltre dieci metri. Enormi installazioni gonfiabili, dinamiche, ironiche che mutano la funzione di oggetti di uso quotidiano al fine di disorientare i passanti e strappare una risata o un’espressione di stupore.

Le loro opere commentano lo scontro tra l’uomo e la natura invitandoci a focalizzare, giocosamente ma energicamente, le minacce impellenti sulla nostra dimora terrestre.

L'installazione è stata realizzata sul palazzo IAT (Ufficio di accoglienza Turistica), visibile da piazza Catuma, e sullo stabile che ospita la piazza del pesce, visibile da piazza Duomo.