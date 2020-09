Visita alla scoperta dei 3 musei della città, ancora pochi posti disponibili

Ancora pochi posti disponibili per l'insolito itinerario alla scoperta dei 3 musei della città di Andria, organizzato dal tour operator Turisti in Puglia in occasione della festa patronale di San Riccardo. Un viaggio all'interno del museo del Confetto, museo del Giocattolo e del museo Diocesano.

L’obiettivo è quello di mettere in rete i 3 musei collocati nel centro storico a pochi passi l’uno dall’altro, offrendo ai cittadini e visitatori l’occasione di scoprire la storia della città mediante l’artigianato, l’arte e i prodotti del territorio. Le visite guidate, della durata di 1 ora e mezza, si terranno di mattina e di pomeriggio dei giorni 20 e 21 Settembre nei seguenti orari: 9.30, 10.30, 11.30 – 16.30, 17.30, 18.30

Si partirà dalla sede storica della fabbrica di confetti, creata nel 1894 da Nicola Mucci e resa Museo dalla famiglia nel 2004, con la volontà di trasmettere a tutti l’esperienza imprenditoriale artigianale sviluppatasi in Puglia. Durante la visita si racconterà l’origine del museo Mucci ospitato in una bella palazzina liberty dalle volte in pietra, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come luogo di particolare interesse storico nazionale e membro del circuito Locali Storici d'Italia.

La seconda tappa è il museo del giocattolo Laportablv, il luogo dell’infanzia di Andria, che punta a valorizzare la cultura ludica e artistica del territorio. Durante la visita si avrà modo di osservare bambole, cavallucci, trenini, aerei, giocattoli di latta, macchine, pupazzi di stoffa e di legno e diversi oggetti che parlano di doni, di festa, di felicità. Più di mille pezzi databili dalla fine dell’800 fino agli inizi degli anni ’80 del Novecento, che raccontano storie di tanti bambini. E’ presente, inoltre, una biblioteca che raccoglie libri sulla storia locale, sull’arte e sulla letteratura per infanzia.

Si concluderà al museo diocesano che ospita materiali provenienti dal Duomo e da altre chiese e luoghi di culto della città di Andria e della diocesi. La visita è un viaggio nella storia dell’arte con testimonianze di fede e cultura dal Medioevo al XX secolo, in cui spiccano la figura di Francesco II del Balzo, duca di Andria, importanti opere rinascimentali, le trasformazioni attuate dal ‘500 all'età barocca in cui sono visibili gli effetti della Controriforma e le azioni di rinnovo spirituale e organizzativo della Diocesi tra '800 e '900 ad opera di vescovi che hanno ravvivato la fede anche attraverso il nuovo impulso dato al culto del Santo Patrono Riccardo. Ed è proprio sulla figura spirituale di San Riccardo che si incentrerà la visita del terzo ed ultimo museo, chiudendo così il percorso guidato.

Le visite saranno organizzate in gruppi di massimo 10 persone, nel rispetto delle norme anti-covid e sarà, quindi, necessario prenotare preventivamente inviando una mail a booking@turistinpuglia.it oppure contattando 3247859773 o direttamente on line tramite il seguente link: https://www.turistinpuglia.it/it/scheda-tour/212/v...