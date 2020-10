Si è appena conclusa la quarta edizione del festival della disperazione. Un festival che, viste le premesse con cui è dovuto partire, non poteva essere più “disperato”. Infatti le conseguenze della pandemia, la coincidenza con la campagna elettorale per l’elezione del nuovo primo cittadino di Andria e un vento di burrasca abbattutosi nella nostra città hanno contribuito a renderlo “fedele” al suo nome.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare in merito Gigi Brandonisio, uno dei principali organizzatori. «Diverse sono state le difficoltà da affrontare quest’anno. La forte concorrenza di un virus "senza qualità” ha portato a un obbligo di rinvio da maggio al periodo tra settembre e ottobre. Per rendere ancora il tutto un po’ più dolcemente tormentato gli eventi sono coincisi con la campagna elettorale e le elezioni. Perciò è stato inevitabile “lanciare una propria lista”, invitando gli spettatori a barrare il simbolo del festival e “votare” i protagonisti dei vari eventi».

Non solo un festival della disperazione, ma anche un “festival delle promesse non mantenute”. La scelta del nome, ci spiega Brandonisio, è dovuta ad un gioco con la sovrapposizione all’appuntamento politico, dove la campagna elettorale è da sempre la terra ideale per prestare inutili giuramenti . È toccato quindi anche al festival portare avanti una propria campagna, presentando spettacoli di alta qualità e alzando continuamente l’asticella. Inoltre centrale è stato il tema dei “diritti violati”, quelli dei minori, delle donne violentate. “é nostra convinzione che ovunque ci sia un diritto violato a monte c’è una promessa non mantenuta.”

Infine, una parentesi sulle aspettative future. Salvo catastrofi, la speranza è che l’anno successivo non si prenda troppo da esempio il nome del festival.

Tirando le somme, il bilancio rimane più che positivo. Gli spettacoli hanno visto infatti una crescita netta e costante anche durante questa edizione. A sorprendere, oltre ai più di 2500 spettatori presenti, anche l’affluenza di pubblico proveniente da regioni limitrofe e dal nord Italia. Un dato che inorgoglisce e, in eterna contraddizione con la natura del festival, fa ben sperare per il futuro. Un evento che, come cita Gigi, ha reso Andria “una città assai meno disperata e con tanti turisti culturali” che arrivano per ammirare le nostre bellezze.