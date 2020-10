Ogni anno attorno al 18 maggio viene celebrata la Giornata Internazionale dei Musei con l’obiettivo di valorizzare uno scambio culturale. Per motivi legati al COVID-19 , le attività programmate per celebrare questa ricorrenza sono state posticipate. La nostra città, in occasione di tale manifestazione, propone l’evento “Dall’otto all’infinito (e viceversa)”, ideato dall’ingegner Antonio Anelli in richiamo, appunto, alla giornata internazionale dei musei che si terrà venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 20.45 a Castel del Monte.



L’evento ideato dall’ingegner Antonio Anelli, “Dall’otto all’infinito (e viceversa)” , ha avuto l’approvazione della dott.ssa Elena Silvana Saponaro, direttrice di Castel del Monte e del Museo Archeologico Nazionale di Altamura, in richiamo alla giornata ICOM (International Council Of Museum), programmata con l’obiettivo di “avere consapevolezza del fatto che, i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.”

«Quando la direttrice di Castel del Monte, la dottoressa Elena Silvana Saponaro, mi ha voluto coinvolgere nel progetto fotografico ho ripercorso a ritroso tutte le sensazioni che il maniero federiciano ha destato in me – commenta l’ing. Anelli -. Una però mi è balzata subito davanti agli occhi ben netta: quella che dà il titolo a questo mio breve scritto. Forse perché, sin dai tempi dei miei studi di Ingegneria, prima, e poi nel corso dei miei ultimi ventitre anni di insegnamento della Matematica, un simbolo mi ha sempre colpito ed ha destato in me una grande suggestione: il simbolo dell’infinito matematico, che assomiglia ad un “otto”, ma scritto in orizzontale (come qui di seguito mostrato: ∞).

L’infinito, contrapposto al finito – continua l’ingegner Anelli - costituisce ciò che non ha mai fine, ciò cui l’uomo tende o vorrebbe tendere, senza però che sia mai in grado di raggiungerlo. In una parola evocativa, quell’infinito del “colle” di Giacomo Leopardi, di cui l’anno scorso (2019) è ricorso il bicentenario. Orbene se si fa compiere una leggera rotazione di 90 gradi sessagesimali al simbolo dell’infinito matematico, se lo si ”raddrizza” per così dire, si ottiene il numero “otto”, quell’otto che è alla base di Castel del Monte. Otto sono i lati dell’ottagono che rappresenta il cortile interno, otto quelli dell’ottagono che ne costituisce la pianta esterna perimetrale, otto sono le “torri” poste nei vertici e ciascuna peraltro a pianta ottagonale. Una coincidenza? Forse.

Ma nella mente del committente, prima, e del progettista poi, questo numero “otto” deve essersi decisamente “conficcato”, come Andria nelle “midolla” di Federico II di Svevia, dando origine a quel “monumentum” che tutto il Mondo ci invidia: posto in alto e visibile da molto lontano a significare in maniera imperitura che questa è la terra dell’Imperatore, di Federico II di Svevia».

Questa breve rassegna fotografica, come spiegato dall’ingegner Anelli, parte dunque dal “lontano” e dalle attuali vie d’accesso per poi convergere sul maniero e sulla vista di chi vi giunge per la prima volta, ma anche di chi ci ritorna, scoprendo ogni volta un dettaglio che insieme a tutti gli altri, magistralmente collocati, forma la “montagna di pietre” chiamata non a torto “Crown of Apulia” (“Corona di Puglia”). La mostra si arricchisce di una serie di foto a un punto di vista privilegiato e particolare: quello della fotocamera di un “drone”.