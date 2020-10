“Tendi la mano al povero”, il concorso della Caritas diocesana

A poco più di un mese dalla celebrazione della IV Giornata Mondiale dei Poveri, prevista per il 15 novembre 2020, istituita da papa Francesco al termine dell’Anno santo della Misericordia, la Caritas della Diocesi di Andria promuove il concorso: “Tendi la mano al povero”.

Il Direttore della Caritas diocesana di Andria ricorda che: «Papa Francesco in quest’anno tutto particolare ha donato il messaggio per questa giornata dal titolo: “Tendi la mano al povero”, citazione del libro sapienziale del Siracide, che mette insieme la riflessione umana dell’uomo insieme alla cura e alla preoccupazione costante di Dio per gli ultimi.

In questo 2020 avremo difficoltà a celebrare in maniera degna e con il coinvolgimento di tanti questa ricorrenza in seguito alle limitazioni e restrizioni legate al coronavirus, ma questo non potrà impedirci di dare la giusta risonanza a tale evento».

La Caritas diocesana lancia un concorso per favorire una riflessione individuale o a gruppi a partire dal messaggio di Papa Francesco; favorire la creatività e l’arte, che in questi mesi solo divenuti veicoli di trasmissione dei contenuti e di tenuta della comunità, attraverso la creazione di video, di foto o di slogan (frase, aforisma, poesia, …) che possano essere utilizzati nella comunicazione della Caritas diocesana.

I destinatari di questo concorso sono tutti in forma individuale o di gruppo o classe senza limiti di età -è quanto evidenzia don Mimmo Francavilla- purché residenti nelle Città della Diocesi: Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge col desiderio di sperimentarsi con queste nuove forme di comunicazione e di arte. I primi tre classificati per ogni sezione riceveranno un premio in denaro».

Il regolamento con i relativi allegati è possibile scaricarlo dal sito della Diocesi di Andria: Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il prossimo 4 novembre 2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede della Caritas diocesana alla via E. De Nicola 15 – Andria:

-dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00

-lunedì – martedì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00

-mercoledì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

oppure chiamare allo 0883884824, sempre negli stessi orari, o utilizzare l’indirizzo mail: andriacaritas@libero.it.

Sarà possibile seguire le info e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Caritas diocesana di Andria.