​Mba Andonie I Mba Ciccill

Mbà Andonie i mba Ciccill furono di parola: la mattina di domenica la figlia accompagnò Antonio a votare. Si sbrigò presto, contrariamente a quello che gli aveva raccontato la moglie la domenica precedente quando era andata a votare: la poverina quando vide consegnarsi le tre schede rimase interdetta e non si muoveva dal centro del seggio, tanto che la presidente le chiese se ci fossero problemi. La poveretta rispose: “se, io so mniut pu sindc”. Allora la presidente fece verbalizzare che veniva consegnata una sola scheda, quella delle comunali. A casa la signora disse al marito: “m so spavndoit quann so vist crr sort lnzoul”.



Visto che questa volta tutto era stato facile Antonio disse alla figlia: “moue famm nu piaciair, ve piggh a Ciccill, angocch crr s n scord ca avva sciuie a vutè”. E la figlia accolse volentieri l’invito. Ma quando andò alla casa di Ciccill lo trovò arrabbiato: non voleva andare a votare perché il figlio il giorno prima aveva portato a casa le castagne dell’altro candidato: “p cià n’ha bgghioit?” Cosa ti interessa delle castagne, non è che le ha date a tutti, disse la ragazza. Poi tu devi votare la donna e questa castagne non ne ha date. A malincuore e solo per fare un piacere a mbà Andonie Ciccill salì in macchina e andò a votare, dopo essersi fatto spiegare di nuovo chi e come doveva votare.

Tutto filò liscio, salvo alla uscita: si era talmente affezionato alla mascherina che non se la voleva togliere. “Muoe signurì quannà amma snduie cià ià vind?” Domani sera , rispose la ragazza. “Duie ad attant ca crè la iousce n faciuim diue pass i scioim a snduie”.

E così avvenne, il pomeriggio di ieri si incamminarono chiacchierando verso il comitato della Bruno in via Pisani dove erano stati prima della votazione. Trovarono tutto chiuso e le luci spente. “S vait c’ha pers la femmn”. Disse Antonio che faceva da guida. “M si doit nu sacc d fastidie i nan ha srviut a nund”, disse Ciccill. “U duveir nust l’hamm fatt”, rispose Antonio, “s vait ca l’andrsoin nan credn ca la femmn soip cmmannè”. “È oveir - disse mbà Ciccill - l’andrsoin so coip tust, pinz ca mgghierm vleiv vutè u mascl. Quann so ditt c’aioive vutè la femmn disse che non voleva andare a votare: scesr a fè r calzitt”, e chiuse il discorso. E raccontò di come la moglie era contraria persino che le donne dovessero andare a lavorare. Antonio approfittò a questo punto per farsi grande: “mgghierm ià modern e piur la figlia è uscita fuina fuin, l’hamm fatt fè r scoul gross”. E gli ricordò come quella sera si dava da fare nel comitato della Bruno. “Ievn giuvn, chirr capiscn d chiuie”.

Mentre passeggiavano sul corso all’altezza di quella che loro ricordavano essere l’arena Roma sentirono un gran baccano. Decisero di andare a vedere cosa stesse succedendo. Quando arrivarono videro la gente ballare, gridare, agitare le bandiere, videro le televisioni, i giornalisti con i microfoni in mano: insomma c’era una festa. Alle loro domande le persone raccontarono che aveva vinto la donna e che lì stavano a festeggiarla. Anche loro entrarono per vedere cosa succedeva quando Antonio vide saltare con la bandiera sua figlia. Si avvicinarono e Antonio disse:” tiue fè semb la coipbann”. Si, rispose la figlia, siamo tutti contenti perché ora le cose in Andria andranno meglio. “Se, diss mbà ciccill, sé quand volt hamm sndiut stu fatt. ogni volt ca cangioive u sindc”. Hai ragione disse la figlia di Antonio, ma stavolta è una donna e vedrete che sarà di parola. “Ioiv rasciaun - disse il padre- r fimmn so “zoccn” (elogiativo): c s mettn na causa ngoip na rafferm nsciun”.

Nel frattempo la figlia vede passare il sindaco e lei corre incontro ad abbracciarla. Dopo presenta i due vecchietti: “Giovanna, questi signori, questo è mio padre, hanno votato per te”. “Ah, grazie- rispose la Bruno - sono contenta che anche i più grandi hanno votato per me. In questi giorni mi sono ubriacata di giovani”. Antonio fu pronto a rispondere: “niue hamm sndiut a figghm, u sindc hava fadghè chiue p lour ca p niue”. “Avete ragione, lavorerò con loro per rendere Andria più bella e più accogliente ma anche per voi” - rispose la Bruno. Ciccill a questo punto ebbe una uscita che sorprese tutti, rivolgendosi al sindaco disse: “signurì, è la figlia di Antonio” lo interruppe dicendo che era signora. Ciccill si scusò dicendo ca pareiv pcnonn. Antonio rimediò: “poir pcnonn ma ià tott spirt”. E tutti sorrisero ma Ciccill riprese: “statt attint a chidd ca t mettn u vrazz saup a r spadd”. Il sindaco diventò serio, non si aspettava una frase del genere e soprattutto voleva capirne il senso, perché con la saggezza popolare non si scherza. Chiese a Ciccill di spiegarsi. E Ciccil raccontò che quando era giovane assistette a una scena simile quando viveva Jannuzzi. Al momento della elezione erano tutti allegri, ognuno si vantava dell’amicizia con il sindaco, ma poi volevano comandare loro. Il sindaco era un avvocato preparato ma buono, “avvtoiv saup a sambriaveit”, e dopo qualche mese lo fecero cadere.

Il nuovo sindaco si guardò intorno cercando quelli che saltavano di più, poi disse a Ciccil parlando la sua lingua per farsi capire: “è oveir, ioie so praparoit i piur boun, ma sond d’azzoir”. E risero tutti. A questo punto i vecchietti cominciarono a salutare e Ciccill disse ad Andonie: “bè, so cndend, moue acchioim nu fruttivendl ca piggh doue castagn i m r vaich ad arrost”. E si allontanarono commentando quello che avevano visto.

Nota del narratore: ti ho sempre detto che eri una persona speciale, capace di rendere possibile l’impossibile. Anche quello di metabolizzare il lutto creando speranze. Mò apri gli occhi. La tua risposta deve essere proporzionata alle attese suscitate. Quando ti trovi in difficoltà guarda in Alto. Funziona.