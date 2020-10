Riapre ai fedeli la chiesa S. Lucia

Martedì 13 ottobre p.v., dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, riapre la Chiesa S. Lucia.

Alle ore 19:00 sarà celebrata la S. Messa e a seguire la benedizione, omettendo l’unzione con l’olio benedetto (in ottemperanza alle disposizioni diocesane) per i videolesi e per quanti si rivolgono alla santa protettrice degli occhi e della vista.

Nel rispetto della normativa anti-covid19 è consentita la capienza ad un max di 30 persone.

Durante l’ingresso e l’uscita dalla chiesa, così come durante la celebrazione dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di un metro ed è obbligatorio l’utilizzo di mascherina protettiva.

Si ricorda ai fedeli che non è consentito l’ingresso nel luogo sacro in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiori a 37,5° C. oppure se si è entrati in contatto con persone risultate positive a Sars-cov-2.

Nella chiesa S. Lucia si celebra la S. Messa alle ore 19:00 il 13 di ogni mese, giorno dedicato alla venerazione della Santa.