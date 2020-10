Eventi a Castel del Monte

Turisti in Puglia incoming snc in collaborazione con l’Infopoint del “Gal Le città di Castel del Monte” propone per ottobre una calendario di attività da svolgere ai piedi del maniero federiciano, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, per valorizzare il territorio e fornire a locali, famiglie con bambini, visitatori e turisti un’occasione per trascorrere un pomeriggio o una mattinata nel cuore dell’Alta Murgia all’aria aperta.

Il calendario prevede: sabato 17-24-31 ottobre visita guidate “Tramonti d’Autunno” a partire dalle ore 16,30 per una visita esterna di Castel del Monte, raccontando la storia, l’architettura, le ipotesi e la vita dell’Imperatore Federico II con tanti aneddoti e ammirare il paesaggio circostante del Parco, che fa da sfondo a questa meravigliosa costruzione medievale. Insieme si aspetterà il tramonto per godere dei colori e della magia del luogo. Al temine sarà offerta una degustazione di aziende agricole locali.

La domenica mattina family tour, a partire dalle ore 11 visita esterna di Castel del Monte dedicata alle famiglie con bambini, per trascorre qualche ora all’aria aperta con delle visite adatte a loro

18 ottobre “ La favola di Federico e il suo castello” attraverso immagini e aneddoti scopriremo le vicende di un bambino divenuto Re

“ attraverso immagini e aneddoti scopriremo le vicende di un bambino divenuto Re 25 ottobre “Il Crucicastello” Una visita a tema intorno al castello ottagonale che terminerà con la risoluzione di un maxi cruciverba seguendo gli indizi che verranno dati durante la visita guidata

Sabato incontro presso Infopoint Gal a Castel del Monte, ore 16,30 visita con degustazione: ticket €7 adulti; free bambini fino ai 12 anni

Domenica incontro presso Infopoint Gal a Castel del Monte, ore 11 visita: ticket € 5 adulti; € 2 bambini dai 5 ai 14 anni.

È necessaria la prenotazione cell. 3247859773 oppure scrivere a booking@turistinpuglia.it