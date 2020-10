Ritorna questo 16 ottobre, sulla scena musicale, Monorene con l’uscita del suo secondo singolo “Dicono”.



Ci piace pensare che il nostro in bocca a lupo lo scorso luglio per la pubblicazione del suo primo inedito “Nostalgico” non è stato vano, anzi il giovane cantautore andriese ha messo in atto tutto il suo talento per dar vita ad una seconda canzone.

«Dicono è una soave arringa nei confronti della società e degli affetti più vicini e lontani. È la stanza segreta in ognuno di noi che racchiude scuse, sensi di colpa, ma anche la forza di reagire agli eventi e alle imposizioni che la vita ci impone. È una storia come quella di tanti - commenta Monorene -, costretti in sorrisi e comportamenti per fare ciò che è meglio. Ma dopotutto l’unico dovere è stare bene con se stessi.»

Questo è il messaggio che il cantautore andriese vuole diffondere con il suo nuovo pezzo dal ricorrente genere indie, che ha prodotto e arrangiato egli stesso con Claudio Bruno e Gabriele Roia. Del mix e master si è occupato Igor Pardini - "Cubo Rosso Recording³” e per quanto riguarda la copertina del singolo Patrizia Marolla e Francesca Cascella.

Un secondo inedito che sfoggia tutta la passione del cantautore. Un brano preciso, diretto che si lascia piacevolmente ascoltare e perché no anche canticchiare. A Gianmarco alias Monorene l’auspicio che sia l’inizio di una carriera costellata dal successo e soprattutto dalla costante voglia di comunicare in un mix vincente di parole e note musicali.