​Ritorna in modalità online “DiversaMENTE prendersi cura”

Via libera dalla giunta ai tamponi nei laboratori privati accreditati

Il tampone che serve a fare la diagnosi Covid19 in caso di sintomi o contatti stretti, rimane un Lea e quindi è gratuito. Da oggi in Puglia chi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza o per altre ragioni, potrà farlo liberamente, a pagamento. La Giunta regionale ha stabilito