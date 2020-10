Nell’ambito della nona edizione dedicata al "Riconoscimento Giovanni Paolo II", l'evento che raccoglie le testimonianze di personalità del mondo laico ed ecclesiastico che si sono distinte nel ricordo di Papa Wojtyla, e che coinvolge centinaia di studenti, a ricevere il prestigioso Sigillo, in qualità di "Testimone Ambasciatore dei Diritti Umani per un Mondo di Pace" anche la dirigente scolastica andriese dell'Istituto Comprensivo "Jannuzzi-Di Donna", la dott.ssa Lilla Bruno: «È stata una grande emozione che sento di dedicare all'intera Famiglia scolastica da me diretta! Parola d'ordine per una Società migliore: Pace e Umiltà…Sempre! Essere Testimone e Ambasciatore dei Diritti Umani per un Mondo di Pace e aver ricevuto il Sigillo, durante la serata dedicata al Riconoscimento Giovanni Paolo II, mi rende ancor più responsabile e sensibile a incoraggiare e promuovere i valori umani della concordia e della solidarietà tra le Persone. Ad Maiora Semper». La dirigente Bruno è anche collaboratrice con il prof. Michele Indellicato, all'Università di Bari, del Master in "Etica della Pace".

Sabato 24 ottobre, presso l’auditorium “Michele Dell’Aquila”, durante un evento-spettacolo sono stati consegnati i sigilli di pace realizzati dal professor Giuseppe Casaletto, e sono stati insigniti del Riconoscimento, oltre alla dirigente scolastica andriese, anche: S.E. Mons. Francisco Javier Lozano Sebastian, Padre Dario Di Giosia, la Golec Uorkiestra, la fondatrice di “Costola Rosa” Simona Amabene, l’artista e atleta paralimpica Annalia Minetti, i cantanti: Paolo Mengoli, Manuela Villa, Igor Minerva, Daniele Si Nasce, Devis Manoni, Silva Perentin, gli attori: Daniela Poggi, Valentina Persia, Luca Capuano, Vincenzo Bocciarelli. Inoltre sono stati premiati Tommaso Fontana, ex primario del reparto malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie, e Francesco Rossi, giornalista di Tele Dehon.

La giornata odierna, invece, è stata dedicata alle celebrazioni religiose e alle premiazioni delle scuole della provincia che hanno partecipato al concorso studentesco dal tema “Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera”.

L’evento che solitamente si svolge nel mese di maggio è stato rinviato all’autunno a causa della pandemia e si è svolto in linea con le prescrizioni del nuovo DPCM ed è promosso dall'associazione Giovanni Paolo II e gode del sostegno del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Regione Puglia, dell’assessorato all’industria turistica e culturale gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia, della Provincia Barletta-Andria-Trani, del Comune di Bisceglie e dell’Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie.