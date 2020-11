​Far crescere la speranza, il nuovo numero del mensile diocesano “Insieme”

Far crescere la speranza è il titolo del nuovo numero del mensile della Diocesi di Andria: “Insieme” in distribuzione a partire da oggi, giovedì 5 novembre, in tutte le parrocchie e alcune librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge. L’immagine di copertina riporta un bambino mentre innaffia un arcobaleno che emerge dal grigiore dei muri.



«In questo tempo così preoccupante per l’andamento epidemiologico, il periodico diocesano intende - spiega Don Gianni Massaro, Vicario Generale della Diocesi di Andria e coordinatore del Mensile Insieme - offrire un messaggio di speranza raccontando l’impegno dei sacerdoti che, nelle parrocchie, continuano a prendersi cura di tutti, soprattutto di chi è più fragile, alimentando la fiamma della fede e il calore della fraternità. Nell’editoriale, il Vescovo Mons. Luigi Mansi ricorda “la chiamata universale alla santità” che consiste nell’impegno quotidiano di vivere la nostra condizione di figli senza buttare nulla di ciò che ci capita nella vita. I santi sono i testimoni più autorevoli della speranza cristiana perché l’hanno vissuta in pienezza nella loro esistenza, tra gioie e sofferenze, attuando le Beatitudini evangeliche che sono la via della santità».

«Questo numero del giornale riporta - sottolinea Don Gianni Massaro - le testimonianze di dirigenti scolastici e insegnanti che, nell’attuale clima di incertezze e di paure, stanno offrendo, con il proprio impegno, risposte concrete manifestando così totale fiducia nella scuola chiamata continuamente a rimodularsi. Intervengono anche alcuni alunni che esprimono il proprio punto di vista nonché i propri timori e speranze. Non mancano le pagine dedicate agli uffici pastorali e alle associazioni laicali che descrivono le diverse iniziative, promosse in buona parte on line, che sono il segno di una vitalità pastorale mai venuta meno.

Diversi i temi di attualità (legalità, migrazione, crisi economica, ecologia e rapporto Stato-Regioni) presenti in questo nuovo del mensile “Insieme”.

La Città di Andria, nelle consultazioni amministrative di settembre di quest’anno, è stata chiamata ad eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale. La Redazione del mensile “Insieme” ha intervistato il nuovo sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno che confessa cosa ha più a cuore per il divenire della città e dei suoi cittadini, ma anche cosa ha provato quando il padre le ha fatto indossare la fascia tricolore nonché quanto ha influito nella sua vocazione politica, la formazione cristiana ricevuta, sotto lo sguardo di don Bosco, presso l’oratorio salesiano. Al nuovo sindaco, eletto il 5 ottobre, giorno in cui la Chiesa Cattolica fa memoria del Beato Alberto Marvelli, giovane politico riminese degli anni del dopoguerra che fece affiggere sulla porta del suo ufficio comunale un cartello che citava “Precedenza ai poveri”, si è chiesto che cosa sarà scritto, anche simbolicamente, sulla porta del suo ufficio.

«Nella rubrica “leggendo…leggendo” - aggiunge Don Gianni Massaro - è presentato il libro di Edgar Morin “La fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del mondo” pubblicato recentemente. Morin è un pensatore non credente ma molto attento a valori assai vicini alla sensibilità cristiana e in questo libro sottolinea il valore della fraternità. L’”io” senza “noi” si atrofizza nell’egoismo sprofondando nella solitudine e nella tristezza. L’io ha bisogno di una relazione da persona a persona affettiva e affettuosa. Solo uniti e nella fraternità è possibile far crescere la speranza».

Da sabato 14 novembre il Mensile “Insieme” sarà on line sul sito della diocesi: https://www.diocesiandria.org/