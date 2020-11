Una festa dell'albero in sordina ma di cui si vuole rimarcare l'importanza per un pianeta più sano e verde: anche l'I.I.S.S. Ettore Carafa ha aderito all'iniziativa del 21 novembre attraverso la piantumazione di specie diverse di alberi e di piante nell'Hortus Conclusus dell'Istituto da parte della prof.ssa Fortunata Piarulli. L'iniziativa che si collega al progetto più ampio #alberiperilfuturo strettamente correlato a quello scolastico di Agroecologia e del punto 4.7 dell'Agenda 2030 inserito nell'Piano Annuale dell'Inclusione.

«La sfida - dichiara il Dirigente Scolastico prof. Vito Amatulli - parte dall'obiettivo 4.7 dell'Agenda per lo Sviluppo 2030 delle Nazioni Unite che afferma la necessità di assicurarsi entro il 2030 "che tutti gli studenti e le studentesse acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibile, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile" e da una ricerca approfondita sull'Agroecologia.

Il risultato appreso è che l'Agroecologia e l'Hortus Conclusus possono dialogare e contribuire a nutrire quel processo trasformativo che è l'educazione ecologica, dando vita ad un'impresa green, tenendo conto delle 4 dimensioni chiave proposte dalla FAO, per il giardino didattico: l'agricoltura, l'ambiente, l'alimentazione e la comunità, intesa come economia circolare. In quest'ottica il 21 novembre, giornata nazionale dell'albero, l'Istituto ha voluto aderireall'iniziativa #unalberoperilfuturo, piantando, ad opera della prof.ssa Fortunata Piarulli, alberi e piante, seguendo l'hashtag ministeriale #lascuolanonsiferma. Il nostro istituto è ancora una volta in prima linea, attenta sentinella e promotore di forme di didattica all'avanguardia che guardano al futuro nella realizzazione di una scuola "per tutti e per ciascuno"».