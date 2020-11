Il 25 novembre 2020 le Urla sono tornate ad intrattenerci con il loro secondo brano “Steve McQueen”, dopo il debutto di quest’estate con il singolo “Ultimo giro” che ha raggiunto i 52000 di ascolti.

Filo conduttore del loro lavoro, la voglia irrefrenabile di urlare il loro punto di vista, liberarsi da ogni sovrastruttura e comunicare i propri pensieri: la musica intesa come finestra sul mondo. Il nome “Le Urla” nasce proprio da quest’idea di fare musica per dar sfogo alla loro voce.

Francesco Bruno, Nunzio Davide Campanale, Riccardo Ernesto e Antonio Strignano dedicano tutto quanto imparato nel corso della loro formazione musicale, acquisita per lo più in età pre-adolescenziale, e realizzano il loro sogno dando vita alla band.

Ognuno dei ragazzi si impegna al massimo: Francesco con la sua voce, Riccardo con le batterie, Nunzio con le chitarre, Antonio con il basso e le tastiere.

«Musica per noi vuol dire evoluzione e la nostra musica non vuole essere “ghettizzzata”».

Così “Le Urla” non intendono inserirsi in alcun genere musicale, ma lasciano ampio spazio alla creatività in qualsiasi forma. Anche se ispirati principalmente da cantanti della scena indie italiana, tra cui Frah Quintale e Willie Peyote, considerano la loro produzione come vera e propria espressione artistica che si evolve ad ogni loro mutamento, che cambia insieme a loro.

Ad affiancare e sostenere la giovane band l’etichetta discografica Majonese Project, la casa editrice Metatron e il produttore Luca Giura, in arte MOLLA indispensabili soprattutto nell’attuale periodo storico molto critico per l’ambiente musicale, dove la nostalgia dei live e dei concerti è sempre più reale a causa del distanziamento sociale per Covid19. Ed è proprio lo stesso produttore Molla a spronare i ragazzi, incoraggiandoli a credere ogni giorno nelle loro potenzialità, considerando le possibili difficoltà ma senza lasciarsi condizionare da queste.

Stimolati da coloro che li circondano e dalla loro passione, le Urla continuano imperterriti a produrre e comporre, fiduciosi in una vicina fine della pandemia.

Prova che neanche un’epidemia mondiale possa scoraggiare gli obiettivi del cuore e il futuro, i quattro ragazzi hanno creato nel mese di ottobre un format live chiamato “IndiePendere”: incontri, oggi resi online sulla pagina instagram @indiependere in seguito al decreto di questo 6 novembre, che lasciano spazio ad artisti pugliesi con la musica nelle vene.

Questo spirito d’iniziativa nutre anche il desiderio de Le Urla di organizzare un tour promozionale affinché ogni loro canzone venga suonata e cantata sul palco, diffondendo la storia e l’emozione precisa che ciascuna racconta.

In attesa e con la speranza di sentirli dal vivo sotto un palco e urlare insieme, ascoltiamo il loro fresco e nuovo pezzo “Steve McQueen” disponibile ora su qualsiasi piattaforma musicale.

https://open.spotify.com/album/4SSqyLEMtw0YI5MHxqG...