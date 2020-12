Una campana per la vita

Nonna Concetta era rimasta sola. Il marito dopo lunghi anni di malattia l’aveva lasciata vedova dopo tanti anni di matrimonio passati insieme sempre d’amore e d’accordo. Abitava in una casetta a due piani nel centro storico: una stanza a piano terra, dove si trascorreva la giornata, e una al primo piano, alla quale si accedeva con una ripida scala interna di legno: era la stanza da letto da quando i figli si erano sposati perché questa distinzione prima non c’era in quanto tutti e due gli ambienti erano una confusione di pagliericci, sedie sgangherate, scarpe, vestiti alla rinfusa. Padroneggiare quella confusione impediva di litigare. Troneggiava tuttavia su una cassettiera scassata una campana, tipica dell’arredo di una volta: il cilindro di vetro proteggeva tre statuine di mediocre fattura, con visi poco espressivi e abiti sbiaditi dal tempo. Una campana povera. Dietro le statuine un’asta di legno con alla punta una raggiera di stagnola al centro della quale faceva bella mostra di se una colomba sempre di stagnola. Quando nonna Concetta la mostrava orgogliosa diceva che la colomba rappresentava lo Spirito Santo, mentre le statuine raffiguravano Sant’Anna, san Gioacchino e la loro figlia la Madonna.

Secondo nonna Concetta il Cielo era stato protagonista, sin dalla nascita della Vergine, perché quella bimba, cui diedero il nome Maria, era destinata a grandi cose. Dei genitori della Madonna i testi dei Vangeli non parlano affatto, ma la devozione dei fedeli a volte riesce a sopperire a delle mancanze che a ben guardare nei testi sacri sono prudenziali. Che si chiamassero Gioacchino e Anna i genitori della Madonna non abbiamo documenti specifici. Sappiamo dai vangeli apocrifi che erano sterili e anziani, circostanza che li rendeva indegni agli occhi degli ebrei in quanto non benedetti da Dio: quando generare la vita era una benedizione. Ma essi pregarono molto per avere un figlio anche quando la natura sembrava renderlo impossibile. Ma ecco che un giorno un angelo si materializzò per annunciare che Dio aveva ascoltato la loro preghiera : “concepirai e partorirai e della tua prole si parlerà in tutto il mondo”, disse ad Anna. Anna in ebraico vuol dire “grazia” e Gioacchino vuol dire “Dio rende forti”. Quello che è certo è che i genitori la Madonna sicuramente li ebbe e dovettero essere persone timorate di Dio se lo stesso Creatore pensò a loro per far nascere la Mamma di Suo Figlio e dovettero essere persone speciali perché educarono la figlia secondo la loro fede preparandola inconsciamente all’altissima missione che l’aspettava. Furono quindi persone fortunate. Ecco allora che nell’immaginario collettivo del nostro popolo invocare la protezione di Gioacchino e Anna quando si doveva partorire era un passaggio obbligato per far si che il figlio o la figlia che stavano per nascere fossero sani e timorati di Dio: la salute e la religiosità per i nostri nonni erano la dote migliore per una vita nascente, il resto era caduco e quindi di nessun valore.

“Sant’Anna e san Gioacchino- mettete il parto in cammino”: era l’invocazione frequente per la famiglia della partoriente una volta completati i nove mesi. E Riccardo Zagaria in un suo libro sul folklore andriese racconta un’altra tradizione: quando il parto si annunciava “laborioso” si era soliti ricorrere alla protezione di sant’Anna aggiungendo in un bicchiere d’acqua un bocciolo di rosa (rosa della Madonna) che si apriva durante il parto. Secondo altri la rosa si apriva anche senz’acqua”. Quanta poesia e mistero nella nascita di una creatura: un mondo per noi impensabile abituati all’assistenza medica sin dal concepimento, alla conoscenza del sesso da subito, al ricovero in ospedale, al taglio cesareo per lucrare anche sul parto, alla lista regali, al banchetto dopo essere passati un attimo dalla chiesa. Ovviamente con tutte le eccezioni possibili perché ci sono ancora famiglie dove l’evento è vissuto con intensità e devozione.

Ai tempi di nonna Concetta, invece, era normale l’attesa spasmodica della nascita, la preghiera a sant’Anna, la partecipazione corale dei familiari e del vicinato (era un evento per la strada o per il piccolo quartiere), la confusione delle aiutanti volontarie (erano tott mammoir, specie se avevano fatto già l’esperienza del parto), ognuna delle quali aveva una sua ricetta di come comportarsi, l calandriun degli uomini che volevano curiosare ma venivano allontanati: vè t fè na sigarett deffour; la sorpresa per il sesso del figlio appena nato e le preghiere di invocazione al Cielo perché tutto andasse per il verso giusto: e a considerare le condizioni igienico sanitarie generali c’era veramente da pregare. E nonna Concetta per quattro volte ebbe a rivolgersi con fede a san Gioacchino e soprattutto a sant’Anna, che il parto lo aveva sperimentato. E ne parlava bene perché a lei tutto era filato liscio: i quattro figli non solo nacquero sani ma crebbero anche bene: nonostante le condizioni umili furono educati come Dio comanda, impararono a lavorare sodo sin da piccoli, tanto che per il maschio non fu difficile trovare una bella ragazza mentre le tre donne si sposarono con altrettanti amici del fratello.

Quando nonna Concetta tagliò il traguardo dei novant’anni si pose il problema della sua solitudine. La prevalenza femminile dei figli rendeva più agevole la soluzione: tutte espressero il desiderio di ospitarla nella propria casa. La mamma le aveva amate con grande generosità. Sembrava quindi che se la dovessero sbrigare tra loro quando invece insorge l’unica nuora. Al marito sussurrò che non le sarebbe dispiaciuto averla in casa: per me non è stata una suocera, è stata come una seconda mamma, è sempre stata disponibile per qualunque cosa e poi mi accoglieva sempre sorridente. A dare man forte alla mamma scese in campo anche Carolina, ormai ventenne e prossima al matrimonio. A questo punto il padre si vestì di autorità: si rivolse alle sorelle e disse: io sono il grande pertanto tocca a me custodire mamma. È raro che in famiglia non si litighi per stabilire “il vecchietto dove lo metto”: qui avvenne il contrario. Semina bene che il grano cresce. Alla fine prevalse il figlio più grande. E così Carolina e la mamma andarono a prelevare nonna Concetta con quel po' di vestiti che si poteva recuperare. Il resto doveva andare tutto al macero. Giunti a casa del figlio nonna Concetta si ricorda della campana con la famiglia della Madonna. Carolina si offrì subito di andarla a prendere, contenta di averla a casa perché aveva sentito la nonna tante volte parlare dell’assistenza benigna di quelle statuette. Quando arrivò a casa la nonna volle che fosse messa su un comodino nella cameretta preparata per lei. Quando mi sposo la darai a me? Chiese Carolina nella speranza che anche lei potesse avere protezione quando avrebbe avuto i figli. La nonna disse che era d’accordo ma con una promessa: che in caso gli altri nipoti dovessero chiederla lei la doveva prestare. Carolina disse che era disponibile. Fu allora che la nonna disse a Carolina che voleva confidarle un segreto: quando partorivo tutte le donne pregavano sant’Anna o san Gioacchino. Io invece mi concentravo sulla Madonna che era la figura più importante delle tre. Allora pregate i santi che volete, però ricordatevi che uno sguardo della Madonna vale più di tutti, persino di quello di Gesù. Carolina rimase sconcertata da questa affermazione al limite della bestemmia e siccome stava frequentando il corso prematrimoniale si affrettò a chiedere spiegazione al sacerdote ponendo alla fine una secca domanda: chi comanda di più Gesù o la Madonna? Il sacerdote capì il senso della frase della nonna e spiegò: vedi, i nostri anziani sembrano ignoranti ma le cose essenziali le conoscono bene.

La nonna voleva dire che quando chiede la Madonna Gesù concede sempre perché si fida di sua Madre e ricordò le nozze di Cana. Comunque tieni conto che Lassù non c’è problema di potere perché tutto è amore e l’amore non crea gerarchie. Vi posso rivelare ora anch’io un segreto, disse rivolto a tutti i presenti, se voi vi amate veramente vedrete che nessuno dei due dirà mai che qui comando io. Tutti sorrisero guardandosi l’un l’altro.

Nonna Concetta visse altri 4 anni coccolata da figli e nipoti. Carolina, appena sposata, si era portato già a casa la campana con il consenso della nonna, non rivelando a nessuno dei cugini il segreto di Nonna Concetta: capite allora perché i nostri nonni quando entravano in chiesa andavano subito a pregare sotto la statua o un quadro della Madonna?

Vergine Madre, figlia del tuo figlio

Umile ed alta più che creatura

Termine fìsso d'eterno consiglio

Tu sei colei che l'umana natura

Nobilitasti sì, che il suo fattore

Non disdegnò di farsi sua fattura…..

Donna, sei tanto grande e tanto vali

Che qual vuoi grazia e a te non ricorre

Sua disianza vuol volar senz’ali.

Nota fuoriposto: domani mangiate le pettole. Esse erano il cibo povero di una volta. Ingredienti: acqua, farina, un pizzico di sale e un pizzico di lievito di birra. Riescono però solo se si fa l’impasto con il cuore.