​Santa Lucia, una vita donata

“…dal Dio solidale una vita per gli altri”. Il martirio: solidarietà con Dio e con gli altri. La testimonianza di S. Lucia, vergine e martire, ci sproni sempre più a saper donare la vita al servizio del Vangelo e del mondo.



L’annuale festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, è uno dei giorni più attesi dell’anno in tantissime Città del nostro Bel Paese. Lucia nacque a Siracusa verso la fine del III secolo, da una nobile famiglia cristiana. Sin da fanciulla, si consacrò segretamente a Dio con voto di perpetua verginità, ma – secondo le consuetudini dell’epoca – venne promessa in sposa a un pretendente, invaghito per la sua straordinaria bellezza.

Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio di donare tutta la propria vita a Dio, rinunciando a uno sposo terreno ed elargendo tutte le proprie ricchezze ai poveri, per amore di Cristo. Così Lucia da ricca che era si fece povera, e per circa tre anni si dedicò senza interruzione alle opere di misericordia d’ogni genere, a vantaggio dei poveri, degli orfani, delle vedove, degli infermi e dei ministri della Chiesa di Dio. Ma colui che l’aveva pretesa come sposa, si vendicò del rifiuto denunciando Lucia al locale tribunale dell’impero romano, con l’accusa che ella fosse cristiana.

Arrestata, rifiutò con coraggio di sacrificare agli déi pagani, e quindi venne processata dal magistrato Pascasio. Lucia rispose senza timore, quasi esclusivamente citando la Sacra Scrittura. Il testo dell’interrogatorio è un vero capolavoro di ricorso alla parola biblica. Per giustificare la propria obiezione di coscienza contro l’ordine di sacrificare agli déi, Lucia citò la lettera di San Giacomo: “Sacrificio puro presso Dio è soccorrere i poveri, gli orfani e le vedove. Per tre anni ho offerto tutto al mio Dio. Ora non ho più nulla, e offro me stessa”. Per affermare che era la potenza di Dio a proteggerla dalle minacce di violenza che la circondavano, citò il salmista: “Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire”. Rimasta miracolosamente illesa da crudeli supplizi, profetizzò l’imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la Chiesa, dopo di che morì con un colpo di spada in gola e venne devotamente sepolta nelle grandi catacombe cristiane della sua Siracusa. Era il 13 dicembre dell’anno 304. Da allora, il suo culto si diffuse ben presto in tutta la Chiesa, e ancora oggi Santa Lucia è certamente tra i santi più popolari, più amati e più venerati nel mondo.

Festa liturgica in onore di Santa Lucia, vergine e martire

Alla luce all'emergenza sanitaria in atto, quest’anno la festa in onore di Santa Lucia si svolgerà in questa modalità:



Domenica 13 Dicembre: festa liturgica di S. lucia

Ore 10:00 Santa Messa presieduta dal Vescovo di Andria,

S.E. Mons. Luigi Mansi.

Si ricorda che a causa dell'emergenza covid19, la capienza massima della chiesa è di n. 20 persone, pertanto alla celebrazione di domenica 13 dicembre saranno ammessi soltanto alcuni fedeli e rappresentanti istituzionali. Per dare la possibilità, ai tanti devoti di unirsi spiritualmente la celebrazione Eucaristica sarà trasmessa in diretta su Teledehon, canale 18 e in hd 518.

Venerdì 11 dicembre 2020

La chiesa è aperta per la preghiera personale dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Sabato 12 dicembre 2020

La chiesa è aperta per la preghiera personale: dalle ore 09:00 alle ore 11:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Si informa che la chiesa resterà chiusa in questo giorno per evitare assembramenti. Tenendo conto della capienza della chiesa, non si potrà superare il numero di 20 persone prenderanno parte alla celebrazione alcuni rappresentanti.

La Santa Messa, nella chiesa S. Lucia si celebra il 13 di ogni mese, giorno dedicato alla venerazione della Santa, alle ore 19:00 e a seguire la della benedizione, omettendo l’unzione con l'olio benedetto in ottemperanza alle disposizioni vigenti, per i videolesi e per quanti si rivolgono alla santa protettrice degli occhi e della vista.