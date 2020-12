Una maturanda dopo un mese e mezzo di Dad: «Chi ci restituisce gli abbracci?»

Mi si è fermato lo sguardo sulla foto, poi ho letto: e ho letto un mondo di momenti persi, un condensato di desideri compressi, un caleidoscopio di colori che vogliono ancora brillare. Antonia, alunna del 5° anno del professionale, 18 anni pieni di vita, una di quelle ragazze tutta sorrisi e battuta sempre pronta, di quelle che in classe ti fanno divertire sempre: Antonia ha scritto un pensiero che riporta me, e spero tanti di voi, agli anni più belli, quelli dell'incoscienza degli scioperi improvvisati e della coscienza dell'età adulta che sta per arrivare, delle passeggiate in centro con gli amici, delle corse al mare e dello studio - più o meno - per la maturità che si avvicina. Il coronavirus ha tolto a tanti, tantissimi: tra questi anche ai nostri giovani, ai ragazzi imbrigliati dalla netiquette davanti a uno schermo che dà solo un pallido riflesso della scuola.

Qualcuno sta facendo qualcosa di serio, di concreto, per far tornare in presenza la comunità scolastica? A che punto è il potenziamento dei trasporti? E i lavori per mettere in sicurezza gli edifici scolastici? Abbiamo capito che tanti proclami, come sempre, sono destinati a rimanere tali, ma qualcuno a livello istituzionale si sta impegnando seriamente per farci tornare in sicurezza?

«5º professionale. Lezione alle 8, ci alziamo dal letto, copriamo il sopra del pigiama con una felpa, e mezzi addormentati ci sbrighiamo a sistemare il tavolo su cui poggiare il computer o il telefono.

Entriamo puntuali perché sennò "ritardo da giustificare" e iniziamo. "Buongiorno prof " e iniziamo l'appello... presente... presente... presente...

Attivi il microfono, parli, e per la troppa paura che si senta qualche schiamazzo dalle altre stanze lo disattivi subito, e se te lo dimentichi "scusa Antonia, puoi staccare il microfono?". Stacchi il microfono e diventi completamente muto, in quel momento puoi dire qualsiasi cosa perché nessuno ti sente e diventi semplicemente un'immagine su uno schermo.

15 minuti di pausa fra una lezione e l'altra, in questi 15 minuti cosa possiamo fare? Ovviamente dobbiamo ripassare per la lezione successiva perché chi vuole deludere i prof che ci hanno visto crescere?

Eppure c'è sempre quella volta in cui sono delusi perché non abbiamo saputo dare la definizione perfetta, non abbiamo saputo mantenere la scadenza di consegna di un compito, e quindi simpaticamente "il voto scende perché...".



E chi ci restituisce gli abbracci? Le ricreazioni nel corridoio? Il pianto nei bagni? E la chiaccherata con il bidello?

Non c'è più l'ansia di quella campanella che suona, non c'è il compleanno festeggiato in classe o la torta al prof per spostare il compito.

Non ci sono "scuse" se un compito va male perché "tanto siete a casa, se va male non sapete nemmeno copiare".

All'ultima ora, "buon pranzo, prof, arrivederci", mangiamo con il mal di testa e ci riposiamo un po' sul letto ma non troppo perché nel pomeriggio abbiamo i compiti.



Il mio pensiero è rivolto a tutti i disabili che non provano più il calore dell'abbraccio di un compagno di classe e infine a tutti i maturandi (e non) a cui è stato strappato via un pezzo di cuore...

Non ritornerà più (normalmente) indietro quel posto ambiguo e stupendo, ma nonostante ciò noi siamo qui a finire questo percorso così importante della nostra vita a cui non rinunciamo per scelta!

Forza maturandi, ce la possiamo fare».

Ce la potete fare e ce la farete: oltre tante critiche, oltre le recriminazioni, siete il cuore vivo della nostra società un po' sfasciata. Siate migliori di noi, è questo il mio augurio. Forza maturandi!