"Un senso" di Saverio Losappio in una Milano deserta

«Scenario surreale, in una Milano deserta, l’eco dei miei passi e delle mie corde... Si, mi hanno fatto emozionare. Voglio lasciarmi alle spalle questo 2020 così! Con la stessa voglia di non arrendersi mai nella vita e con la speranza di tempi migliori!». Così, Saverio Losappio, in arte Save L Violin, attraverso il linguaggio universale della musica, passeggiando in una Milano deserta, per via delle disposizioni governative a causa dell'emergenza sanitaria in atto, cerca "un senso" a questo periodo emergenziale, a tutto il dolore, il silenzio, le privazioni, per guardare con speranza al futuro lasciandoci alle spalle un 2020 da dimenticare.

La musica di uno dei grandi brani di Vasco Rossi in uno scenario surreale ed emozionante è arrivato anche al cuore del blasco nazionale che ha condiviso la performance nelle sue stories di Instagram.