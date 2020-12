"La Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi 2020" apre le sue porte in via R. Margherita

Torna la casa di babbo Natale con i suoi elfi, in via Regina Margherita 24, all’interno di uno dei palazzi storici più suggestivi della città, a ridosso della chiesa dell’Immacolata. «La sicurezza è un must di questa edizione che, nel rispetto delle norme anticovid è già operativa e accoglie grandi e piccini previo ritiro del ticket d'ingresso recandosi in via Rossini, 35 ove è ubicato l'info point nella sede SEI Società Energia Italia, dove riceverete un fantastico gadget» - commenta l’art director Sabino Matera.

«La sicurezza e la salute di tutti coloro che verranno a visitarci sono essenziali: distanziamento sociale, gel igienizzante, rilevamento della temperatura corporea e sanificazione degli ambienti. Nonostante le limitazioni, volgiamo regalare ai visitatori, e soprattutto ai piccoli, momenti di straordinaria bellezza, atmosfere natalizie e gioia da condividere».

"La Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi 2020" rimarrà allestita fino al 6 gennaio 2021.

Il ritiro dei biglietti è possibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, pomeriggio dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13, oppure chiamare al 330702430.