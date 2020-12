Era la metà di Luglio: il giorno prima Salvatore era stato a bruciare le stoppie nel terreno del padrone dove quella estate stava lavorando. Il giorno dopo ritornò sul terreno, sempre per ordine del padrone, per controllare che non ci fossero focolai o che senza accorgersi le fiamme potevano aver invaso il terreno confinante. Le liti sui confini agrari erano tremende e quindi era meglio saperlo prima per chiedere scusa prima che l’altro se ne accorgesse. Quel giorno Salvatore portò insieme la moglie per vedere se si fosse salvata qualche spigola di grano che poteva essere utile per il pane di casa. Per la verità egli aveva chiesto al padrone di fare quel ripasso prima di accendere il fuoco: il raccolto poteva essere molto più fruttuoso. Ma il padrone non lo aveva consentito per paura che gli operai trascurassero appositamente delle spighe. Ognuno misura gli altri con il proprio metro. Per fortuna quel giorno aveva avuto il permesso di usare il traino e quindi potette portare la moglie insieme. Riuscirono a racimolare 4 sacchi che la moglie poi a casa avrebbe ripulito e fatto asciugare e quindi con il macinino avrebbe ricavato un po' di farina per fare il pane. Le condizioni di lavoro erano al limite della schiavitù ma il salario era fermo al tempo prima della guerra nonostante la enorme svalutazione post bellica. Infatti il primo obiettivo del sindacato (allora unitario prima che si dividesse in cgil, cisl e uil) fu quello della revisione contrattuale con l’adeguamento del salario al costo della vita.

"Così quando l’alba sorgeva già sui campi il "cafone" stava

fino a quando ai confini e dal lato opposto il… sole calava

e, la sera, senza che la mente nello spazio in Egli divaga

sfinito dalla fatica, sprofondava: "Tutto per una misera paga" (Vincenzo Mangione)

Per la verità Salvatore chiamava padrone quello che era invece il massaro: infatti nessuno degli operai conosceva il padrone per il quale lavorava perché ognuno era assunto o licenziato dal massaro praticamente a nero lungo il marciapiede che congiunge piazza catuma a porta castello. Qui era l’ufficio del lavoro per l’agricoltura e i braccianti si esponevano come mercanzia. I massari dei diversi padroni passeggiavano in mezzo a loro, esaminavano la loro stazza fisica e li assumevano. E siccome ce n’erano molti si poteva consentire anche il lusso di trattare sul salario tanto che venivano chiamati: piazzisti del lavoro nero. Condizione questa che consentiva al padrone vero di lucrare sui contributi.

Dopo la guerra la forza bracciantile in Andria raggiungeva le diecimila unità e prima che si aprisse la valvola di sfogo della emigrazione questa forza lavoro era pericolosa soprattutto se cadeva nelle mani di sindacalisti politicanti come quel tale Di Vincenzo che era stato inviato in Andria per fomentare in continuazione la protesta. Era il tempo delle scorribande nelle campagne per imporre l’assunzione degli operai, degli scioperi violenti con le ronde o i blocchi stradali per impedire l’accesso ai campi. Questo accadeva soprattutto in occasione della raccolta delle olive: lì si misurava la forza dei due fronti: i padroni contavano sul numero sterminato di braccia disponibili per imporre le loro condizioni, i sindacati viceversa cercavano di gestire quelle braccia per imporre contratti più decenti e soprattutto condizioni di lavoro più umane.

Lo scontro diventò più pesante quando in Andria si formò una contrapposizione tra i grossi proprietari (poche famiglie possedevano il 50% dei terreni mentre i coloni, mezzadri e comunque piccoli proprietari possedevano l’altro 50% ) e i coltivatori diretti. In occasione della raccolta delle olive si creavano contrastanti interessi: i braccianti scioperavano e bloccavano le strade, i grossi proprietari potevano resistere rinviando la raccolta delle olive mentre i piccoli proprietari avevano interesse a raccoglierle subito quelle poche olive e andare poi a incrementare la manodopera.

Salvatore partecipava malvolentieri alle manifestazioni perché aveva capito che senza il rispetto delle leggi non si crea la pace sociale. Di questo egli parlava con i sindacalisti della CGIL che erano i più decisi nella lotta inducendo con gli amici suoi i nuovi dirigenti a moderare le posizioni. Ad aiutare la situazione intervenne il massiccio fenomeno migratorio che alleggerì di molto il numero dei braccianti disoccupati. Anche Salvatore fu tentato di salire su quel treno, ma la moglie lo dissuase: sei giovane e stai bene, il massaro ti chiama sempre e ti da tutti gli incarichi di fiducia, perché andare via, sfasciando magari la famiglia? Ebbe ragione la moglie: continuò a lavorare sempre con lo stesso massaro e quando si presentò l’occasione propizia ottenne anche un piccolo appezzamento di terreno a mezzadria, che era uno strumento per i braccianti di arrotondare il salario. Intanto anziché continuare a dividere il prodotto al 50% con il padrone si era arrivati a dividere il 60% al mezzadro e il 40% al proprietario. Ma siccome i grossi proprietari non sapevano nemmeno dove si trovavano i terreni, la collaborazione con il massaro rendeva ancora più appetibile la divisione.

Intanto nasceva un nuovo gruppo dirigente nel sindacato più disponibile alla collaborazione. Anche l’ala più dura del sindacato (la Cgil) cominciava a intrattenere un rapporto più collaborativo con il padronato. Era il tempo di Lantano, Civita, Lomuscio e Matteo Celammare. Rimase puntuale lo sciopero al momento della raccolta delle olive ma ora era organizzato insieme perché la lotta era sul prezzo delle olive che non è mai stato remunerativo in modo adeguato perché il prezzo veniva fissato dai commercianti, che intanto avevano aperto le porte all’olio straniero. Durante i posti di blocco Salvatore aveva sempre un ruolo di collegamento: aveva il suo bel motorino e con quello macinava chilometri dalla mattina alla sera e anche durante la notte se necessario per portare le notizie ai vari posti di blocco.

Uno dei posti di blocco permanente era “abbasc a Mrtoin” (Muritano) dove stazionava di frequente Matteo Celammare e anche Salvatore. Quando stava per sopraggiungere la sera e la fame si faceva sentire venivano informati i proprietari i quali provvedevano a portare un po' di cibarie. Salvatore ricordava sempre con nostalgia due donne che si mostrarono generose in quelle circostanze e il vostro narratore fa uno strappo alla regola che si è imposto citando i loro nomi: Maria e Natalia Civita, imprenditrici agrarie, che spesso facevano provvista di mozzarelle e focacce e le portavano di persona “abbasc a Mrtoin” per far mangiare gli scioperanti. Matteo Celammare con il suo garbo istintivo le ringraziava. Salvatore smistava gli avanzi. Era finito il tempo quando durante gli scioperi i braccianti mettevano dietro i portoni degli agrari fasci di gramigna come minaccia di infestare di erbacce i campi. Matteo Celammare, Giovanni Lomuscio e Salvatore Civita seppero portare i problemi bracciantili anche in consiglio comunale con la competenza e la passione che li contraddistingueva. Era l’epoca (anni ottanta) in cui in consiglio comunale riecheggiavano le parole del nostro concittadino Alfonso Leonetti che già all’inizio del secolo si era fatto paladino dei braccianti. Non a caso nel 1987 il sindaco D’Avanzo attribuì allo studioso andriese l’ottagono d’argento, come riconoscimento e gratitudine, lui che aveva portato i problemi di Andria alla ribalta nazionale con il volume “Da Andria contadina a Torino operaia”.

Il problema del prezzo dell’olio permane ancora. Fino a quando non si costituirà un consorzio per la produzione, trasformazione e vendita del nostro pregiato prodotto non ci sarà soluzione a questo problema che diventa drammatico per i piccoli proprietari, sempre più alla mercè dei frantoiani o commercianti. L’abitudine di questi a non mettere per iscritto il prezzo contrattato delle olive costringe i piccoli a subire vessazioni quando le olive stanno già nel frantoio o nel magazzino.

Il comune non ha titolo in materia ma può avere un ruolo promozionale.