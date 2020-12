“Vi racconto una storia…ma in digitale”, il progetto continuità dell’I.C. “Mariano-Fermi"

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” mette in campo il Progetto Continuità, nato dall'esigenza di individuare strategie educative volte a favorire il passaggio sereno, graduale e armonioso degli alunni fra i diversi ordini di scuola. É un Progetto in cui credono fermamente sia il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, prof. Roberto Crescini, che il suo corpo docente che, ancora una volta, in occasione delle prossime festività natalizie, ha dato vita a questa iniziativa, dal titolo “Vi racconto una storia…ma in digitale”. «Certamente non era semplice realizzare il Progetto continuità fra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ma i docenti e gli studenti non si sono scoraggiati ed hanno organizzato una serie di incontri in modalità a distanza, per consentire così agli alunni cinquenni della scuola dell’Infanzia di relazionarsi, seppur virtualmente, con gli insegnanti ed alunni delle classi quinte della scuola Primaria e a questi ultimi di incontrare i docenti della Scuola secondaria di primo grado».

Tali incontri, che si svolgeranno online in tre giornate, il 16, il 17 e il 18 dicembre a partire dalle ore 16,00, avranno come filo conduttore i temi attualissimi dell’inclusione e del rispetto della diversità, attraverso la narrazione animata del racconto della renna Rudolph, discriminata a causa del suo naso rosso, che si rivelerà però utilissimo nell’illuminare il buio nella notte di Natale.

Pertanto, ancora una volta, il Natale rappresenta un’occasione per riflettere su tematiche importanti, per stare insieme, anche se a distanza, nonché per fortificare la sinergia educativa tra scuola e famiglia, fondamentale per lo sviluppo equilibrato dei fanciulli.

Ovviamente tutto ciò nella speranza che al più presto possa essere possibile finalmente tornare a riabbracciarsi!