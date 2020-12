L’artista andriese Isabella Pistillo in segno di riconoscenza nei confronti dei VIgili del Fuoco ha donato un suo dipinto al Comando di Bari, così come anticipato in una nota precedente.

La socia-fondatrice dell'associazione di volontariato "Si può fare", lo scorso aprile, in piena emergenza covid-19, dopo aver lasciato, lo scorso apirle un dipinto al reparto di rianimazione del Bonomo, atto di riconoscenza e ammirazione nei confronti di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e volontari del personale sanitario, ha deciso di donare il dipinto “Australia”, realizzato con la tecnica della spatola e con colori acrilici, già esposto con successo a gennaio 2020 in una galleria d'arte a Brera (Milano), al corpo dei Vigili del Fuoco di Bari e lo ha fatto nella giornata di lunedì scorso alla presenza del comandante dei Vigili del Fuoco di Bari, l'ing. Marisa Cesario: «Un gesto importante e non scontato che arriva in un momento di piena emergenza. È un riconoscimento al lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco che assieme alle altre forze dell'ordine e agli operatori volontari garantiscono la sicurezza di tutti. I Vigili del Fuoco, in questi mesi intervengono oltre che in operazioni solite, anche in attività emergenziali penso, ad esempio, all'episodio di sostituzione di una caldaia presso l'abitazione di una famiglia che viveva in quarantena domiciliare poiché tutti i membri della stessa risultavano positivi al covid. Per riparare la caldaia malfunzionante, dal momento che era difficile programmare l'intervento di un idraulico, è risultato provvidenziale l'arrivo presso la loro abitazione di una quadra operativa dei Vigili del Fuoco che con una scala esterna hanno sostituito la caldaia. Uno dei tanti episodi a dimostrazione di come non c'è smart working a sostituire il lavoro delle squadre operative dei Vigili del Fuoco, in questo periodo più che mai insostituibili».

Il comandante Cesario si è dunque congratulata con l'artista ed ha apprezzato il dipinto per la tematica di stretta attualità rappresentata sulla tela. «Il dipinto Australia - commenta Isa Pistillo - rappresenta massima riconoscenza nei confronti di coloro che si battono per limitare i danni di una terra martoriata, di un ecosistema malato per colpa dell'utilizzo sfrenato del progresso, degli interessi politici ed economici. A bruciare sono gli ultimi pezzi di ecosistemi naturali a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Pertanto ci viene chiesto di rivedere stili di vita e, nel contempo, va la massima riconoscenza nei confronti di coloro che si battono per limitare i danni. Tra loro non possiamo non menzionare gli uomini del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a cui dono con immenso piacere la mia tela».