Emergenza Covid19, attivo lo sportello psicologico alla Jannuzzi-Di Donna

L'I.C. "Jannuzzi - Mons. Di Donna" di Andria,

L’I.C “Jannuzzi- Mons. Di Donna” ha attivato il servizio gratuito di uno Sportello di ascolto per il supporto psicologico rivolto a studenti, genitori e personale della scuola per rispondere a disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, problemi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico.

Come sostiene la Dirigente Scolastica, dott.ssa Lilla Bruno “La nostra scuola promuove una cultura della relazione che, attraverso i modelli di riferimento forniti dai nostri preziosissimi insegnanti ed il coinvolgimento attivo dei nostri alunni, rende possibile trasformare il momento storico che stiamo vivendo in un’opportunità di crescita”.

A partire dal 21 dicembre lo sportello, gestito dall’esperta psicologa, dott.ssa Wanda Sernia, fornirà ascolto, supporto e consulenza specifica per aiutare alunni, famiglie e personale scolastico ad affrontare e superare questo particolare momento di emergenza e di conseguente stress emotivo, al fine di prevenire situazioni e problematiche legate alla sfera emotiva, psicologica e comportamentale.

Il servizio, oltre ai colloqui individuali, prevede interventi rivolti ai gruppi classe, in presenza o a distanza, su richiesta dei docenti.

“La scuola di oggi si pone sempre più come ponte tra i nostri alunni ed una formazione permanente che coinvolga la capacità di stare al mondo, di utilizzare tutte quelle life skills necessarie a sentirsi parte attiva di questo mondo perché, in fondo, la protezione migliore che dovremmo fornire ai nostri alunni non è evitare la tempesta, ma imparare ad attraversarla!”