Di Bari: «Albero Natale 2020 ispirato all'albero delle matite Gianni Rodari»

Quest’anno l’albero di Natale della Città di Andria lo allestiranno gli stessi cittadini. “Natale 2020: il sogno della città”, questo il nome dell’iniziativa voluta dall’Assessora alla Cultura Daniela Di Bari, un’iniziativa ispirata all’albero delle matite di Gianni Rodari, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

«Vivremo un Natale sobrio, un Natale diverso, eppure un Natale da celebrare in qualche modo. Ecco allora l’idea di mettere in campo un’azione collettiva e partecipata.

Dovendo per forza di cose mantenere il distanziamento e evitare assembramenti, l’albero di Natale sarà diffuso. Nei prossimi giorni ciascun cittadino potrà scrivere o disegnare il proprio sogno per la città di Andria, e appenderlo sui rami delle piante della propria casa o sui rami di un albero della città. Anche in Piazza Catuma è stato posizionato un albero, ma non è necessario apporre i contributi solo su quello.

Prima di appendere il proprio sogno scritto, tuttavia, ognuno potrà fotografarlo e inviarlo a stampa@comune.andria.bt.it, oppure condividerlo sui social con l’hashtag #ilsognodellacittà.

In questo modo, a partire dall’albero di piazza Catuma collegato a tutti gli altri alberi in una sorta di albero diffuso, si raccoglieranno i sogni degli andriesi, grazie ai social metteremo quei sogni in circolo, e non c’è azione più bella che mettere in circolo i sogni, soprattutto in un periodo in cui la dura realtà è stata l’incontrastata protagonista.

I sogni diverranno parole vive di un’opera d’arte collettiva.

Preparate le matite dunque, e tirate fuori dal cassetto il vostro sogno per questa città. Abbelliamo questo Natale. Per forza di cose lo ricorderemo, e potremo farlo anche a partire da qualcosa di bello».