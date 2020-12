Tanto più siamo umani, tanto più si manifesta il divino che è in noi.

Dio bambino che si consegna, che si affida, che cerca accoglienza.

Un Dio che inquieta, che induce a schierarsi che è segno di contraddizione.

Non un dio giocattolo, non un Dio ornamentale, non un Dio superfluo, non un Dio a mio servizio.

Un Dio che, stanco di non farsi capire, viene in mezzo a noi. Diventa uomo.

Un Dio che può essere amato, incontrato, incrociato, raggiunto in ogni ora e in ogni dove.

Il Natale è l’epifania dell’umanità, di quella nuova umanità, che irrompe e si fa prossima all’altro sempre sorgente di potenzialità, portatore di doni e di scoperte mai scontate perché la persona è sintesi di esperienze, di paure e di speranze, di gioie e di fallimenti.

Natale non è tanto avere Dio nel cuore, ma sentirsi nel cuore di Dio.

Non è mettere Dio dalla nostra parte, ma metterci dalla parte di quel Dio che ci chiede di amare come lui ha amato,

di sperare contro ogni speranza e di osare anche l’impossibile.

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

Un Dio che ama, che mi ama fino a diventare uomo e abitare in me.

Buon Natale e buona ri-nascita.