La città natale

Con la iniziale maiuscola, il Natale è il giorno celebrativo della nascita di Gesù Cristo e coincide con il momento dell’anno in cui, nel ritmo circadiano la durata della luce inizia ad aumentare. In questi stessi giorni di dicembre, infatti, accade il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno (alcuni ritengono che sia il 13 dicembre): il sole smette di calare rispetto all’equatore e va incontro, appunto, ad una “rinascita”.

La propria terra nativa, il luogo che ci ha dato i natali: natale, un concetto che riguarda la nascita.

Che il suo nome derivi da Andros (isola dell’Egeo), da Andrèia (città virile, coraggiosa), da Sant’Andrea, il suo primo patrono, o da Antrum (ripari scavati nella roccia tufacea), Andria è città natale per le centomila persone che la popolano.

Dall’epoca alto-medioevale in cui gli abitanti degli antri (Antri-Andri-Andra-Andria) diedero il nome al nuovo centro, costruito sulle rovine di Netium, Andria ha compiuto un gran cammino perdendo la connotazione di borgata, un insediamento rurale estremamente piccolo con un’economia basata essenzialmente sull’agricoltura.

Divenuta una cittadina il cui volano economico è diventato il settore terziario, Andria ha smarrito per strada numerosi anelli della catena ombelicale di collegamento alle origini. Un benessere costruito in fretta a cavallo degli anni ’70-’80 ha creato sbilanciamento tra crescita economica e tessuto culturale a sostegno delle nuove sfide. I nuovi poteri economici, in taluni casi poco qualificati anche sul mercato, hanno innescato meccanismi di ostentazione dissennata della ricchezza che, spesso, hanno prodotto prevaricazioni sociali ai danni del sistema valoriale della comunità.

Serve ri-costruire molti di quegli anelli. Ci sono le energie, le intelligenze e le competenze. Serve mettersi all’opera collettivamente per generare quel riscatto sociale che la città merita.

Natale ha un significato molto bello. La nascita porta con sé la gioia, la speranza, lo sguardo al futuro.

Natale può dare l’occasione di mettere un punto, per ricominciare, per cambiare. Facciamo nascere dentro di noi il Gesù che porta pace e bellezza in un momento in cui sembra crollata la vicinanza.

Un buon Natale per la mia città natale: AUGURI!