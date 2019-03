Elisa in concerto a Bari dedica una sua canzone a Giorgia Lomuscio

Il tour primaverile di Elisa fa tappa a Bari per due date soud out (21 e 22 marzo) al teatro Team.

Nella serata di ieri, alla presenza in teatro di alcuni membri dell'ass. "Giorgia Lomuscio Tutto per Amore", al quinto brano in scaletta, arriva una dedica inaspettata: la cantautrice rivolge alla piccola Giorgia Lomuscio la dedica del brano "Eppur sentire (un senso di te)" ed è subito un'emozione unica per tutti i presenti e soprattutto per coloro che conoscono la storia della piccola scomparsa qualche anno fa a seguito di un male incurabile.