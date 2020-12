GEN (Generazione Nuova) del Movimento dei Focolari: il 31 dicembre una candela per chi non c'è più

«A mezzanotte, prima di festeggiare l’inizio del nuovo anno, come è giusto che sia visto che la vita comunque continua e deve continuare, fermiamoci per un istante, un breve, piccolo istante, non più di un minuto, mettiamo magari una candela accesa fuori a un nostro balcone o ad una nostra finestra, e raccogliamo il nostro pensiero in memoria dei tanti morti a causa del coronavirus.

Dimostreremmo la nostra capacità di coniugare memoria e sguardo in avanti, dolore e speranza, tristezza e fiducia, realismo e ottimismo, morte e vita. Se, poi, a questi sentimenti aggiungessimo il proposito di “cambiare radicalmente rotta”, di mutare vecchie e insane abitudini in nome di una vita più a misura di umanità, perché niente più torni come prima (del Covid 19), sarebbe il non plus ultra».

Questa l'idea/proposta GEN (Generazione Nuova) del Movimento dei Focolari per la mezzanotte del 31 dicembre.

Pina Marmo, Presidente regionale del Movimento Politico dell'Unità che incarna il carisma del Movimento del Focolari fondato da Chiara Lubich, sottolinea l'importanza dell'iniziativa affinché l'anno appena trascorso sia di insegnamento per il futuro, un futuro affidato ai giovani.

«Raccolgo l'invito dei Gen che nell'avanzare la loro proposta specificano come non si possa far finta di nulla. Il momento di festa, infatti, non deve farci dimenticare quello che è successo nel 2020. Rivolgere il nostro pensiero affettuoso alle oltre 70.000 vittime della pandemia, significa non relegarle a meri numeri per la statistica oltre a renderci consapevoli che è necessario improntare la nostra esistenza a stili di vita sobri e rispettosi del creato e delle persone».

«Mi piace ricordare - conclude Pina Marmo - che RAI1 il 3 gennaio prossimo trasmetterà in prima serata la fiction su Chiara Lubich fondatrice del Movimento dei Focolari che ha come obiettivo l'unità tra i popoli e la fraternità universale. Chiara affermava Non siamo completi se non ‘siamo umanità’. Siamo umanità se abbiamo dentro tutte le culture. L'auspicio è che si affronti con questo spirito il 2021».