Sede operativa del 118 a Barletta? No, grazie. Si faccia ad Andria

Qualche giorno fa il consiglio regionale ha approvato la realizzazione di una centrale operativa del 118 sul territorio Bat che sarà attiva entro 6 mesi.

La notizia ha subito messo in moto i soliti campanilismi tra Andria e Barletta. Infatti, il Sindaco della città della Disfida si è precipitato nel dichiarare che la sede della centrale sarà ubicata nell’ex mattatoio comunale della propria città.

Di tutta risposta i capigruppo di maggioranza di csx di Andria (Michele Di Lorenzo, Emanuele Sgarra, Ciccio Bruno e Mirko Malcangi) hanno presentato un odg urgente - che verrà discusso e votato durante il prossimo consiglio comunale - per impegnare l’amministrazione comunale ad adottare tutti gli atti necessari affinché la centrale operativa del 118 abbia sede nella Città di Andria, in cui ha già sede la direzione generale Asl e i sistemi informativi.

Ancora una volta si pone in essere un braccio di ferro tra due città per interessi particolaristici senza tenere in considerazione le reali esigenze dei cittadini.

Quale città la spunterà? Non è difficile immaginarlo.