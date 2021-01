A poche ore dalla fine del 2020 abbiamo incontrato la Sindaca Giovanna Bruno per gli auguri di buon 2021 e per un bilancio sui primi 80 giorni alla guida della città di Andria: «Ho trovato una città più complicata di quella che sapevo già essere complicata: ci sono delle lacune importanti dal punto di vista economico, sociale e per quanto concerne il tessuto organizzativo; una città fortemente colpita dall'emergenza sanitaria che è diventata anche un'emergenza economica e sociale. È, questa, una città da curare sotto diversi aspetti e che, devo dire, non ha concesso nemmeno la luna di miele al sindaco, alla giunta e alla nuova amministrazione perché il tempo dell'azione è diretto ed immediato rispetto a tanti problemi che aspettano risposte e soprattutto scelte per decidere in che direzione di salvaguardia della comunità andare.

La pandemia oltre al danno in sé ha creato anche una lacerazione di rapporti, ha svuotato il quotidiano a cui tutti quanti noi eravamo abituati e ci ha imposto delle regole di specialità differenti. Già recuperare un minimo di normalità - continua la Sindaca Bruno - potrebbe essere già un bel augurio. In questo momento abbiamo un'arma in più per combattere il covid che è il vaccino: un grande risultato compiuto dalla scienza, della medicina, sperando che possa portare i risultati tanto auspicati.

Poi mi auguro che questa città si risvegli comunità. Abbiamo già sperimentato piccole opere di attenzione nei confronti della città stessa da parte di tanti settori della nostra comunità e questo dobbiamo potenziarlo; dobbiamo inoltre essere in grado, al di là di questi piccoli interventi, nel dare delle risposte importanti su delle progettualità che devono cambiare il volto di questa città e che devono farla davvero ritrovare cresciuta, migliorata e lontana da quelle frange di illegalità purtroppo diffusa che contaminano ogni giorno il nostro quotidiano.

Questi primi 80 giorni sono stati il "passaggio delle consegne". Abbiamo un programma di governo da portare all'attenzione del consiglio comunale per la sua approvazione e questi indirizzi detteranno la linea, una linea che deve andare a riqualificare tutto l'esistente e, sullo sfondo, guardare ad una progettualità della città che cambierà con delle opere strutturali importanti: penso al nuovo ospedale, all'interramento della ferrovia ma anche strumenti urbanistici innovativi e al passo con la normativa vigente - conclude GIovanna Bruno - . Dobbiamo cominciare questo percorso di ridisegno della città. Auguri a tutti!»