Edilizia scolastica, ass. Loconte: «Il 4 e 5 gennaio 2021 consegna lavori per 670mila euro»

Il 4 e 5 Gennaio prossimo, informa l'assessore al Quotidiano, Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, arch. Mario Loconte, saranno consegnati i lavori di riqualificazione di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Andria, consistenti nell’adeguamento e nell’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. Gli stessi saranno poi concordati con i rispettivi Dirigenti scolastici per l’esecuzione. I lavori saranno distinti in due stralci funzionali. Il primo riguarderà l’esecuzione di “Opere Edili” ad eseguirsi presso le seguenti scuole:

- Scuola Primaria “G. Verdi”;

- Scuola Secondaria di I° grado “E. Fermi”;

- Scuola Primaria e Materna “A. Mariano;

- Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”;

- Scuola Primaria “G. Rodari”;

- Scuola Primaria “C. Collodi”;

- Scuola Primaria “G. Falcone”;

Il secondo stralcio riguarderà la “Sostituzione Infissi” ad effettuarsi presso la scuola Media “D. Alighieri” e la scuola Primaria “G. Rodari”.

Il contributo finanziario di cui il Comune di Andria è stato beneficiario, da parte del Ministero dell’Istruzione, è pari ad euro 670.000,00, ripartito in € 329.000,00 per il primo stralcio, aggiudicato alla Ditta D’Avanzo Giuseppe & C.S.n.c., e in € 341.000,00 per il secondo stralcio, aggiudicato aalla Ditta Infissi Corcella Luigi. La progettazione e Direzione Lavori, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sono stati affidati, per entrambi gli stralci, allo studio tecnico Associato “Tekne S.r.l.

«La logica che ha guidato l’intera progettazione - dichiara l'ass. Loconte - è stata quella di operare eseguendo un maggior numero di interventi con i fondi a disposizione e possibilmente interventi duraturi nel tempo. Sono particolarmente soddisfatto per l’opportunità colta dal nostro Comune, in quanto tali opere contribuiranno, a migliorare l’efficienza energetica e la funzionalità degli spazi e delle aule didattiche delle scuole citate a vantaggio della collettività scolastica. Sono inoltre particolarmente grato al Settore Lavori Pubblici che mi onoro di guidare e tutta l’amministrazione comunale per lo sforzo eseguito, considerando le difficoltà logistiche e temporali alle quali si è dovuto far fronte, nell’interesse della città. La sinergia tra l’azione politica e quella amministrativa sono state determinanti nel conseguire l’obiettivo. Proseguiremo - conclude Loconte - con il nostro lavoro, ponendo attenzione, attraverso ulteriori finanziamenti destinati al miglioramento dell'edilizia pubblica, anche altri istituti scolastici».