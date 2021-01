Depositi scorie nucleari in Puglia, il coro di no di associazioni e Parco dell'Alta Murgia

«Non siamo e non saremo favorevoli a smaltire rifiuti nucleari nell’Alta Murgia. Il nostro è un Parco nazionale compreso in una ZSC, una Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 volta a tutelare gli habitat e le specie protette. Il suo patrimonio naturalistico, geologico, culturale ed enogastronomico è incompatibile con il deposito di materiale radioattivo e stiamo già convocando i Sindaci della Comunità del Parco per definire, in modo trasparente, partecipato e condiviso, le osservazioni da presentare al Governo entro i prossimi sessanta giorni. Nell’agenda del nuovo anno, lo abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, trovano posto la tutela della biodiversità, la fruibilità del territorio e la promozione del suo patrimonio geologico. In un Parco candidato a Geoparco UNESCO non c’è spazio per rifiuti potenzialmente dannosi». Commenta così Francesco Tarantini, presidente del Parco dell’Alta Murgia, la pubblicazione da parte della Sogin della CNAPI, la mappa delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani, che coinvolge i territori di Gravina e Altamura tra le 67 individuate. Nelle prossime ore l’Ente Parco si riunirà con i sindaci della Comunità del Parco per avviare un percorso condiviso con il territorio, per formulare le osservazioni da inviare al Governo e ribadire il “no” al deposito di materiale nucleare nell’area protetta.

Benedetto Miscioscia, responsabile regionale di FareAmbiente: «Sarà stato per caso la coincidenza dell’avvio nel mese di ottobre del procedimento di infrazione dell’UE nei confronti dell’Italia per la mancata realizzazione di un deposito nazionale per lo stoccaggio delle scorie e rifiuti radioattivi per la maggior parte provenienti da usi civili e sanitari, a spingere i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico a dare il via libera alla SOGIN (Società statale responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi), in occasione della festa della Befana, a portarci in regalo, con il nuovo anno, la pubblicazione della Cnapi ovvero la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale delle scorie e rifiuti radioattivi? Una mossa che ha destato sorpresa, tenuto conto che tale Carta pare sia rimasta incomprensibilmente chiusa nei cassetti dei Ministeri dall’anno 2015. Insomma 5 anni per tirarla fuori, tutta d’un tratto, senza preventive discussioni e soprattutto senza interlocuzione con i territori interessati, generando le immaginabili e legittime contrarietà. Una pubblicazione stante la modalità e i tempi con la quale si è concretizzata, che ci induce a sollevare legittimi sospetti sulla reale volontà di realizzare di tale deposito. La questione non è di poco conto se si considera che l’Italia è rimasta ultima in Europa, colpevolmente in ritardo rispetto alla Direttiva EURATOM 2011/70 e rischia anche di pagarne le conseguenze con pesanti sanzioni economiche. Insomma, oltre al danno anche la beffa delle sanzioni tanto per non farci mancare niente. La questione merita certamente una attenta riflessione per comprendere se vi sono certezze sulla piena rispondenza delle aree individuate nella Carta Nazionale dal punto di vista geomorfologico oltre che dei requisiti tecnici oggettivi richiesti e fissati dalla Guida tecnica emanata dall’ISPRA, il cui controllo è affidato all’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione). Al riguardo, Fareambiente Puglia in sintonia con la Presidenza Nazionale, evidenzia che l’improvvisa pubblicazione della Carta dopo 5 anni, senza una legittima preventiva quanto doverosa campagna di informazione e coinvolgimento delle comunità interessate è irricevibile. Per tale ragione, si chiede al Governo di ritirare la proposta anche alla luce delle perplessità sollevate dal Ministro della salute Speranza per le aree individuate in Basilicata. La domanda allora è legittima: se per il ministro Speranza sono da escludersi dal Piano le aree della Basilicata in quanto ubicate in zona sismica 2, perché la stessa cosa non dovrebbe valere per le altre regioni compresa la Puglia con i siti individuati in due comuni a confine con la Regione Basilicata e per giunta con i territori ricadenti in parte nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia? La questione è di metodo e anche in questo caso andrebbe chiarito il ruolo in capo alla SOGIN in questo procedimento, soprattutto perché parliamo di una società pubblica emanazione dello Stato. Non si comprendono le ragioni per le quali non siano state programmate mirate campagne di informazione e di coinvolgimento della popolazione, partendo appunto dalla natura geomorfologica dei territori individuati, per sviluppare quella necessaria cultura energetico/ambientale sul processo che generano tali scorie fino allo stoccaggio in sicurezza, facendo chiarezza anche sulle modalità seguite attualmente per lo stoccaggio e la custodia di tali rifiuti. Fareambiente, così come annunciato a livello nazionale, si attiverà affinchè anche attraverso interpelli parlamentari, venga fatta chiarezza circa la modalità con la quale è stata elaborata la Carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e se sono state avviate preventive specifiche campagne di coinvolgimento delle comunità dei territori interessati, per una corretta ed adeguata informazione in materia di produzione e stoccaggio in sicurezza dei rifiuti radioattivi rinvenienti principalmente dalle attività civili e sanitarie. Fareambiente è, e rimane, per l’eco sostenibilità ambientale ma con l’obiettivo di voler contribuire a promuovere idonee campagne informative adeguate per ricercare le migliori soluzioni tecniche e scientifiche idonee per la risoluzione di un annoso e gravoso problema, seguendo, però, un percorso democraticamente condiviso».

L’ombra dei rifiuti nucleari si allunga sinistra sulla Murgia, a seguito della pubblicazione della mappa nazionale di aree idonee ad ospitare rifiuti nucleari, con l’indicazione di numerosi siti possibili proprio a cavallo tra Puglia a Basilicata, lungo la dorsale murgiana. Questa carta geografica dei siti potenzialmente utili sarà oggetto di osservazioni nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione, ma il suo esordio inquieta non poco gli stakeholders del territorio, in particolare quelli attivi nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. «La notizia di un evento che era comunque nell’aria ci lascia sempre e comunque perplessi, – sottolinea il presidente del GAL Michelangelo de Benedittis, – perché negli anni abbiamo osservato impotenti la devastazione compiuta ed il conseguente imbarbarimento di aree naturali meravigliose. La sola eventualità della realizzazione di un sito di stivaggio di scorie ci atterrisce – prosegue – perché cade in un momento in cui l’attenzione al rilancio di questo unicum naturalistico e culturale è ai suoi massimi livelli, su un luogo dagli equilibri ancora tenui, con un grande rischio idrogeologico. La Murgia è madre, una genitrice di grande delicatezza che porta nel suo grembo centinaia di espressioni di biodiversità che vanno tutelate per il bene del destino della nostra terra. Noi tutti ci stiamo, infatti, impegnando moltissimo nel creare opportunità di rilancio turistico, soprattutto con finanziamenti in favore di privati ed enti pubblici e tante ancora ne verranno negli anni a venire. Ma immaginare una coabitazione con questo spettro sarebbe di difficile conciliazione. Spero – conclude de Benedittis – che si apra al più presto un dibattito sereno ma determinato, nel quale si ribadisca un concetto: dalla nostra terra, ferita ed umiliata da anni di abbandono e di barbarie, ogni ombra di insediamento nucleare è bene che stia lontana».

«La tremenda notizia della pubblicazione della mappa di aree idonee ad ospitare rifiuti nucleari, con l’indicazione di numerosi siti possibili proprio a cavallo tra Puglia a Basilicata, lungo la dorsale murgiana che si allunga da Spinazzola fino alle gravine di Laterza, è il peggiore auspicio di apertura per il tanto atteso 2021. Gli ottimisti potranno eccepire che si tratti di una mera eventualità, di una ubicazione come possono essercene tante, in sette regioni su venti del nostro Paese. Che non esista alcuna sicurezza che un sito possa necessariamente essere posto in funzione nell’immediatezza. Che le centrali nucleari in Italia siano state ripudiate per volontà del popolo con il referendum del 1987, per poi essere chiuse definitivamente nel 1990 e che, per questo motivo, le scorie nucleari sarebbero pochissime. Ma il recente passato e le ferite aperte in questa porzione di territorio sono ancora troppo evidenti per non farci levare tempestivamente un grido di allarme. Negli anni trascorsi, Slow Food Murge, assieme a tanti attori attenti ed intelligenti, ha gridato il proprio sdegno contro i mercanti di morte che hanno insozzato di fanghi tossici la nostra steppa, ricca di biodiversità come pochi territori italiani e mediterranei. Per anni abbiamo applaudito al dissenso contro la Murgia militarizzata dalle esercitazioni belliche, ribadendo l’inconciliabilità tra la missione ambientale ed il disegno qualunquista che aveva designato quest’area a poligono di tiro, in barba a un dissenso corposo e fragoroso. Siamo scesi in piazza contro questa prevaricazione che ignorava senza appello il fatto che ci stessimo dedicando ad una lunga e lenta opera di recupero delle prerogative agro-pastorali nell’istituendo Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con cui Slow Food ha in essere una collaborazione forte e ambiziosa. In altri termini, NON ABBIAMO FIDUCIA delle manovre strategiche di chi prepara il piatto in un momento storico in cui la pubblica opinione è dispersa in mille rivoli, come mai è avvenuto nella storia repubblicana, anche per effetto della devastante pandemia di cui viviamo gli effetti. Non cederemo il passo all’attendismo ed alla cecità: terremo gli occhi aperti, per restare vigili in un territorio che rivela ogni giorno caratteri straordinari e che fa innamorare di sé ogni viaggiatore che lo attraversi. Non lo faremo, perché ci sembra addirittura blasfemo lanciare questa mappatura soltanto cinque giorni dopo l’annuncio del ministro Costa, che destina ben 105 milioni di euro alla bonifica dei siti “orfani”, una nuova categoria giuridica che individua quei luoghi inquinati che non hanno interesse né nazionale, né regionale e che, pertanto, restano senza opera di bonifica. E dire che avremmo volentieri immaginato una parte della nostra terra, magari una delle tante zone che circondano il Parco, destinataria di un intervento di bonifica. Non resteremo indifferenti alle campane di pericolo di cui avvertiamo sinistri rintocchi: la Murgia non si tocca. Per questo siamo pronti alla mobilitazione, attraverso le forme di dissenso consentite dal nostro ordinamento giuridico e nel pieno rispetto della Carta costituzionale, di cui richiamiamo la potenza dell’articolo 21, la libertà di manifestazione del pensiero. Non abbiamo un’altra Terra. Non ci è stato dato un altro pianeta su cui rimediare agli errori commessi nella narcolessia del profitto ad ogni costo e con ogni mezzo. Siamo pronti alla Resistenza, oggi come ieri».