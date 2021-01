Scorie nucleari, Bruno: «Contraria alla nuclearizzazione della nostra terra»

Dopo la pubblicazione della Cnapi, la Carta delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, la Comunità del Parco dell’Alta Murgia si mobilita per formulare le osservazioni da presentare alla Sogin nei prossimi sessanta giorni, per motivare e ribadire il “no” allo smaltimento di materiale nucleare nel territorio murgiano.

Ieri mattina si sono riuniti online i tredici sindaci dei Comuni del Parco convocati dal presidente Francesco Tarantini, incontro cui hanno partecipato anche la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, Anna Grazia Maraschio, assessora regionale all’Ambiente, Urbanistica, Paesaggio e Aree Protette, Francesco Paolicelli, presidente della Commissione consiliare regionale all’Agricoltura, Sviluppo Economico e Turismo, Franco Frigiola, sindaco di Laterza, Antonio Stragapede in rappresentanza dell’area metropolitana di Bari e Giuseppe Mastronuzzi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari.

Durante l’incontro la Prima Cittadina ha dichiarato: «Nessuno tocchi la Murgia. L'eventualità solo ventilata di ospitare sul territorio pugliese murgiano un deposito di scorie ci ha fatto subito correre ai ripari, partecipando, come accaduto, ad una riunione della Comunità del Parco dell'Alta Murgia, indetta dal presidente Tarantini. In questa riunione ho ribadito con chiarezza la contrarietà di principio alla nuclearizzazione della nostra terra, sia pure attraverso un deposito controllato ed in sicurezza, proprio per la natura fragile del nostro ecosistema e per l'immagine di un territorio complesso, ancora tutto da costruire, sotto il profilo dell'identità culturale. Cercheremo di capirne di più, in prima battuta, per demolire la semplificazione dei preconcetti, ma è fin troppo chiaro che, assieme ai sindaci, con i quali è emersa una comune sensibilità di salvaguardia, andremo fino in fondo a tutela della nostra Terra. Qui non c'è da fare demagogia politica. La valorizzazione ambientale non ha colore politico ma è un tema su cui tutti, indistintamente, siamo chiamati a essere compatti anche nella fase degli approfondimenti puntuali tecnico scientifici che, in questo momento, saranno affidati ad una cabina di regia regionale».

«Il Parco darà il suo contributo con la costituzione di un pull di esperti formato da naturalisti e geologi dell’Università di Bari, già all’opera nello studio delle componenti ambientali e geologiche del territorio nell’ambito della candidatura a Geoparco Unesco – dichiara Francesco Tarantini, presidente PNAM – Fondamentale in questa prima riunione è stato definire una roadmap per l’elaborazione delle osservazioni da fornire a Regione e Comuni interessati, per motivare tecnicamente e scientificamente le ragioni del no al deposito di rifiuti».

Un ulteriore freno al deposito potrebbe essere il regolamento delle aree contigue previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette, strumento che permetterebbe di tutelare e valorizzare nel concreto i territori limitrofi del Parco. A tal fine nuove riunioni sono previste nei prossimi giorni tra Ente Parco e Regione per definire quanto prima la sua approvazione.