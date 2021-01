Pd Andria, nominati il Commissario e Sub-Commissario

La Segreteria Regionale del Partito Democratico Puglia, presieduta dall'On. Marco Lacarra, in data 02/01/2021, ha conferito l'incarico di Commissario del Circolo di Andria al Dott. Pasquale Di Fazio, segretario provinciale del PD, per la gestione dell'attività politica del Circolo di Andria del PD, che si avvarrà della collaborazione del Dott. Lorenzo Marchio Rossi, che svolgerà la funzione di Sub-Commissario, per guidare il Partito Democratico cittadino verso il congresso e la nomina del nuovo segretario cittadino.