PD, Lorenzo Marchio Rossi: «Certo della gestione finanziaria e politica del circolo cittadino»

Il dott. Lorenzo Marchio Rossi, interviene all'indomani della sua nomina a sub-Commissario - Circolo di Andria del Partito Democratico:

«Ringrazio, per la nomina di Sub-Commissario del Circolo di Andria del Partito Democratico, il Dott. Pasquale Di Fazio, segretario provinciale del PD, per la stima e la fiducia nei miei confronti.



Naturalmente non posso non ringraziare il Dott. Giovanni Vurchio, segretario uscente, oggi Presidente del Consiglio del Comune di Andria, di cui mi preme sottolineare il suo grande lavoro svolto in questi anni,

per la rinascita del Partito Democratico nella Città e per lo stato di salute di cui, oggi, gode il Circolo di Andria; una nomina con la funzione primaria di guidare il Partito Democratico cittadino, verso il

congresso e l’elezione del nuovo segretario cittadino del PD.



Oggi ho incontrato il Gruppo Consiliare, con il quale ho condiviso la linea politica tracciata, che deve essere di forte sostegno all’azione amministrativa della Giunta Bruno, e sarà mia premura, nei prossimi

giorni, incontrare la base degli iscritti al Partito, per tenerli aggiornati sulla situazione politico-amministrativa della nostra Città.



Sono certo di poter gestire il Circolo cittadino, sia dal punto di vista Finanziario che Politico, e sarà mia premura individuare, da subito, un tesoriere ed insediare una commissione elettorale, che permetteranno di

continuare una corretta gestione, sia del tesseramento, sia della Linea Politica che il Partito Democratico ha tracciato negli ultimi anni, considerando che oggi, il Circolo di Andria, è il primo Circolo del

Partito Democratico, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, in termini di iscritti».