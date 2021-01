Si è tenuta ieri pomeriggio, in sala Giunta, la conferenza stampa in cui è stata fatta chiarezza sulla questione degli avvisi di accertamento dei tributi del 2015.

La Sindaca, introducendo l'argomento, ha ribadito che i circa 27mila accertamenti emessi sono il frutto di una cattiva gestione della passata amministrazione dei tributi, sia per il caos creato nel 2015 con l'approvazione tardiva delle tariffe, sia per il mancato investimento sull'ufficio atto a combattere l'evasione e a evitare errori a danno dei cittadini.

Inoltre, è stato sottolineato che il passaggio da un software a un altro ha determinato un disallineamento delle banche dati che, inevitabilmente, ha portato all'emissione di accertamenti che non andavano emessi.

Per ovviare a tali problematiche sono stati attivati sistemi per interloquire direttamente con l'amministrazione e allineare la propria posizione contributiva e fiscale. Tra questi, rientra l'attivazione di uno "sportello telematico", LinkMate, che consente al contribuente, ai professionisti e ai caf, di verificare la situazione del cittadino e regolarizzarla. A supporto ci saranno volontari e dipendenti comunali per spiegare e aiutare fattivamente la persona a prendere dimestichezza con il nuovo servizio. A ciò, si aggiunge anche l'avvio di un tavolo di concertazione tra l'amministrazione e i professionisti per creare un dialogo tra ente pubblico e la comunità.

Sulla questione degli accertamenti, la Prima Cittadina ha sostenuto che: «a breve, con una delibera di Giunta sarà dato indirizzo agli uffici per stralciare sanzioni e interessi nei confronti di tutti quei contribuenti che hanno ricevuto accertamenti per la sola differenza dovuta alla variazione delle aliquote».

Sull'organizzazione dell'ufficio tributi, ma più in generale del Settore Finanziario, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato, tramite scorrimento di graduatoria del Comune di Barletta, della dott.ssa Cialdella, quale dirigente finanziario/contabile, che prenderà servizio dal 18 gennaio.

La Sindaca ha concluso: «stiamo lavorando per rendere più agevole il rapporto tra pubblica amministrazione e il cittadino e allo stesso tempo vogliamo implementare un ufficio importante per l'ente».