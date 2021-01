Marmo, Fisfola e Del Giudice: «Trasporti ad Andria, zero creatività!»

La nota congiunta dei consiglieri comunali Marmo, Fisfola e Del Giudice sulla questione della fermata dei bus in via Vaccina inserita nell'ordinanza emessa dall'amministrazione Bruno:



«Sarebbe in arrivo una ordinanza del sindaco che dispone in via Vaccina il punto di partenza e di stazionamento dei pullman.

Noi speriamo di sbagliarci, anzi vorremmo essere vivamente smentiti, ma se ciò fosse vero e la ordinanza dovesse materializzarsi dovremmo definire tale decisione quantomeno priva di creatività. Quella creatività che tutti i candidati sindaco hanno mostrato in campagna elettorale (uno soltanto sosteneva essere i programmi tutti uguali) compreso il candidato vittorioso che forse celava le proprie idee!

Ma è forse questa, dobbiamo pensare, la soluzione innovativa? Immaginata fantasiosamente appena il giorno dopo la presentazione relativa al progetto d’installazione delle centraline per il controllo dell’inquinamento dell’aria nella città! In via Vaccina, peraltro, vi è una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria stabilmente installata e operativa.

Quando abbiamo controllato l’albo pretorio, e non abbiamo individuato alcuna ordinanza su tale argomento, quindi, sicuramente ci sbagliamo. Tuttavia quello che i nostri occhi hanno già visto è che - senza alcuna ordinanza pubblicata - in via Vaccina sono stati posti cartelli che invitano i cittadini a non parcheggiare perché in quella strada il prossimo 15 gennaio sarebbero stati segnati gli stalli per gli autobus.

Ma come, ritorniamo indietro di due o tre anni? In attesa del ripristino delle corse regolari dei treni, non era stato indicato provvisoriamente Largo Appiani per disintossicare via Vaccina, Viale Venezia Giulia e Piazza dei Bersaglieri?

È un danno, e che danno, a tutti i cittadini, oltre che una beffa!