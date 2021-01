Ass. al Futuro, Viviana Di Leo: «Andria aderisce al bando Fermenti in comune»

«Sono lieta di annunciare l'adesione del Comune di Andria al bando “Fermenti in comune”, con il quale l’ANCI intende selezionare proposte progettuali presentate dai Comuni tese allo sviluppo, rilancio e innovazione ed incentrate su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35.



La sfida di questa amministrazione - si legge nella nota dell'ass. al Futuro, Viviana Di Leo - è quella di promuovere e sviluppare le competenze dei giovani per rivitalizzare la nostra città, soprattutto in un contesto storico in cui l'emergenza sanitaria ha spesso svilito e mortificato le potenzialità degli under 35.

Ora attendiamo le proposte progettuali delle associazioni giovanili del territorio, certi del fatto che le tante personalità giovanili presenti possano contribuire a rendere unico il progetto della nostra città.

Gli ambiti tematici della proposta dovranno riguardare l’uguaglianza per tutti i generi; l’inclusione e la partecipazione; la formazione e la cultura; gli spazi, l’ambiente e il territorio; l’autonomia, il welfare, il benessere e la salute».

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 24 del 20 Gennaio 2021 all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.andria.bt.it,