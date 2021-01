Incremento dei bus e lavori d'interramento della ferrovia: la proposta dei pentastellati

Con ordinanza del 14.01.2021 l’amministrazione comunale ha deciso, in via sperimentale, di prevedere ulteriori fermate per bus sia su Via Padre N. Vaccina che su Viale Venezia Giulia.

Con determinazione del 19.01.2021 si è autorizzata la ditta aggiudicataria dei lavori di interramento della ferrovia ad occupare i circa 10mila metri quadri di Largo Appiani, per due anni, per la creazione di un “campo base per baraccamenti e transito mezzi”, mentre altri due “campi base” similari sono stati autorizzati in Via Terenzio.

Il gruppo consiliare del M5S: «Premesso che, sia l’incremento dei bus che l’interramento sono iniziative vantaggiose per la città e che quindi sulla loro necessità non c’è alcun dubbio, invitiamo in modo costruttivo il Sindaco, sperando di non suscitare qualche inutile lagnanza da parte di taluni appartenenti alla maggioranza, a valutare il possibile impatto nel tempo di tale concentrazione di attività in un perimetro ristretto tra Largo Appiani e Piazza Bersaglieri, posizionate ad una manciata di metri di distanza, stante i movimenti mezzi che necessariamente ci saranno da un lato con i bus, dall’altro con il transito mezzi per gli scavi.

E’ semplicemente quello che avremmo fatto noi se fossimo stati alla guida della città, di fronte a situazioni che si concentreranno non per pochi giorni, ma per anni in quella particolare zona della nostra città.

Probabilmente, se la nostra riflessione troverà conferme e se il cantiere per i lavori dell’interramento della ferrovia è tecnicamente indispensabile che stia in Largo Appiani, si dovrà pensare ad una diversa soluzione per i bus, più decentrata».