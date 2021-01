Turismo, D'Ambrosio: «Emiliano conferma superconsulente da 6mila euro al mese ma il settore è fermo»

«Il turismo mondiale è purtroppo fermo. Il turismo pugliese è purtroppo fermo e tutto il comparto della nostra regione ne sta soffrendo tremendamente.

E mentre tutto è fermo, cosa fanno la Regione Puglia di Michele Emiliano e la sua allegra maggioranza con l’agenzia regionale per il turismo PugliaPromozione?

Semplice, si conferma il contratto con la superconsulente per il turismo che sarà quindi ancora l'ambasciatrice della Puglia nel mondo.

L'agenzia regionale del turismo Pugliapromozione infatti ha rinnovato il contratto di consulenza venerdì 22 gennaio anche se clausole e condizioni non sono ancora note.

Quel che però è certo, è che la superconsulente si era aggiudicata questo posto la prima volta con una selezione pubblica per "un esperto senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi nel mondo".

Il contratto aveva una durata di sei mesi e un compenso da circa 6mila euro al mese.

L'ingaggio è stato rinnovato fino allo scorso 31 dicembre e quindi adesso riconfermato ancora.

Una cosa che lascia veramente basiti visto che ormai da mesi molte strutture ricettive sono sull'orlo del crac e anche spostarsi da un comune all'altro è una missione (quasi) impossibile in una regione, come la nostra, che è stata ed è in zona arancione.

Forse sarebbe stato il caso di sospendere momentaneamente questo incarico per utilizzare questi fondi per aiutare proprio il comparto turistico pugliese in grande sofferenza?

Ma no, nel magico mondo di Emiliano, questo super incarico per un superconsulente serve solo a prepararci ed essere pronti quando si ripartirà...ecco la differenza di priorità:

Emiliano questi soldi li da ad un superconsulente, io, in questo momento, li avrei dati alle aziende del comparto turistico».