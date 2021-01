Iniziati i lavori di interramento ferroviario su Largo Appiani

Al via da ieri i lavori di interramento ferroviario che riguarderanno il tratto corrispondente alla stazione centrale di Andria della Ferrotramviaria.

«Da quando ci siamo insediati come Giunta – dichiara l'assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno- abbiamo sempre ripetuto che qualunque contributo costruttivo delle forze di minoranza sarebbe stato preso in considerazione. In molti ci hanno fatto notare che la soluzione di destinare via P. N. Vaccina e una parte di Viale Venezia Giulia alla fermata dei bus negli orari di punta per gli studenti, poteva presentare qualche disagio. In particolare in una nota il M5S esortava a contemplare l'idea di spostare in nuove zone il capolinea dei bus, visto che i lavori per l'interramento della ferrovia dureranno 2 anni. Sono tutte suggestioni su cui stiamo meditando. Nel frattempo, anche per facilitare il dibattito, permettetemi alcune precisazioni.

Il provvedimento di estendere l'area per le fermate dei bus è stato un provvedimento "sperimentale". Si è reso necessario per essere pronti in vista dell'imminente ripartenza in presenza delle scuole e in seguito all'indisponibilità di Largo Appiani considerato il suo essere diventata zona di cantiere. Dalla prossima settimana monitoreremo l'andamento di questa soluzione.

Spostare in una zona completamente diversa il capolinea dei bus prevede un'operazione molto più complessa di una soluzione emergenziale. I fattori da prendere in considerazione - prosegue Colasuonno - sono diversi a partire, banalmente, dalle assicurazioni. Fra l'ente pubblico e il gestore dei servizi dei trasporti vengono pattuite determinate zone da adibire al carico/scarico dei pendolari, zone che vengono per questo assicurate, e non possono essere cambiate unilateralmente. Se il traffico nella zona intorno a Piazza dei Bersaglieri, dovesse risultare eccessivo - vista anche la mobilitazione dei mezzi pesanti utili ai lavori d'interramento - cercheremo di percorrere altre vie, prevedendo nel caso anche un momento di concertazione tramite una Conferenza di Servizio.

Nel frattempo sono iniziati i lavori di recinzione di Largo Appiani. Sarà “area stoccaggio attrezzature e mezzi” del grande cantiere di interramento della ferrovia che sta per partire. Questo a riprova del fatto che evitare di rendere quell'area zona di sosta, era una scelta improrogabile. Insomma, quello di oggi può essere considerato un inizio. E gli inizi fanno sempre piacere. Adesso seguiremo il cammino e - conclude Colasuonno -lo valuteremo passo passo».