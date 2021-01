Centrodestra: «Anche ad Andria il M5S entra in maggioranza?»

Studenti pendolari: «Ancora poche corse, abbiamo poca fiducia per il 1° febbraio»

Hanno iniziato a frequentare le scuole per i laboratori o l'alternanza scuola-lavoro: «Nessun autobus aggiuntivo, per la settimana prossima opteremo per la Dad in attesa di capire se davvero il piano scuola funziona»