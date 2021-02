M5S: «Al centrodestra servirebbe vaccino per la memoria»

Il risposta al centrodestra, riceviamo e pubblichiamo la nota a firma delel consigliere comunali M5S, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra:

«In verità il nostro spirito collaborativo c’è stato sempre, anche all’inizio della Vostra decennale amministrazione con Giorgino Sindaco.

Poi, in effetti, ci siamo trovati leggermente in difficoltà nel continuare a darVi collaborazione quando la Vostra amministrazione si è ritrovata ad essere coinvolta in tangenti ed arresti. Ci scuserete e speriamo ci comprenderete per questo. Chissà, magari anche per tali avvenimenti gli andriesi hanno preferito mandare noi e non voi al ballottaggio.

Notiamo che vi siete persi anche qualche passaggio politico degli ultimi mesi, poiché noi abbiamo già detto, riteniamo in comprensibile lingua italiana, anche in Consiglio comunale che siamo all’opposizione e siamo stati addirittura attaccati, da alcune componenti della maggioranza, per aver evidenziato taluni questioni dei cittadini all’amministrazione tramite i media e non direttamente, prova inequivocabile che noi non siamo andati ad occupare la sala d’attesa per parlare con il Sindaco Bruno, almeno noi no, e Voi?



Rimane però, purtroppo, il fatto che la città nella migliore delle ipotesi rimarrà bloccata per quindici anni in un piano di rientro dai debiti, per cui i temi che abbiamo sollevato fino ad ora non sono solo ambientali, ma siamo compiaciuti del fatto che, anche solo per polemizzare, vi siate finalmente interessati a qualcosa. Dobbiamo confessarVi che abbiamo avuto dei dubbi in passato, quando a Voi amministratori dell’epoca evidenziavamo le stesse cose, ed avevate delle reazioni di chi quasi non sapeva di cosa si stesse parlando. Con questa Vostra ultima illuminante uscita avete fugato alcuni nostri dubbi, però ancora ci sfugge il motivo per il quale, su questi problemi come su altri, non vi siate attivati in quasi dieci anni di Vostro governo della nostra città.



Per quanto riguarda l’attuale amministrazione comunale di centro sinistra, ammettiamo candidamente tutta la nostra difficoltà, al momento, nel trovare qualche argomento per attaccare, anche se il tempo sta scorrendo velocemente e le risposte su alcune questioni importanti ancora latitano.

Ma non è semplice fare opposizione dopo che Voi avete lasciato, dopo i quasi Vostri dieci anni, un comune che non può acquistare nulla, neanche più una penna, con tutti i debiti che avete lasciato.

Talvolta, perdonate la nostra schiettezza, Vi comportate e parlate come se Andria non l’abbiate amministrata Voi ma altri. Un vaccino in effetti ci vorrebbe, ma quello per non perdere la memoria».