Accertamenti 2015, il tempo scorre tra disservizi e incertezze sul da farsi

Nonostante fossero state promesse soluzioni “imminenti” per la problematica degli accertamenti dei tributi 2015, ad oggi, si registrano solo disagi.

Sono numerose le segnalazioni dei disservizi del “cassetto fiscale dei tributi” da cui è possibile accedere registrandosi sulla piattaforma LinkMate. Già in fase di registrazione, alcuni utenti, ci hanno segnalato che il sistema tra i documenti di riconoscimento ammette il caricamento della patente di guida e dopo giorni invia notifiche di mancata registrazione perché la patente non può essere utilizzata come documento di riconoscimento valido per la registrazione. A tale paradosso, se ne aggiunge un altro. Una volta iscritto il contribuente può chiedere appuntamento con l’ufficio, ma solo telefonico e non in presenza. Dopo la richiesta arriva notifica di presa in carico ma non quella di conferma. Per non parlare delle numerose difficoltà di chi è poco avvezzo all’utilizzo della nuova tecnologia.

A parte i disservizi del nuovo “sportello telematico”, il problema principale resta, ovvero, come devono comportarsi contribuenti con riferimento agli accertamenti scattati a causa della diversa applicazione delle aliquote decisa nel 2018 dal Tar Puglia?. Basta una semplice istanza di richiesta di rettifica in autotutela, bisogna presentare ricorso o devono aspettarsi notifica della rettifica?

Ad oggi, nulla di tutto ciò è dato sapere nonostante siano trascorsi più di 20 giorni dalla conferenza stampa durante la quale fu comunicata l’adozione imminente di “una delibera di Giunta che darà indirizzo agli uffici per stralciare sanzioni e interessi nei confronti di tutti quei contribuenti che hanno ricevuto accertamenti per la sola differenza dovuta alla variazione delle aliquote”.

Ovviamente, questa è solo una parte del problema a cui si aggiungono numerosi accertamenti su versamenti già effettuati, errata attribuzione di immobili e altri problemi legati al mancato allineamento delle banche dati dell’ufficio.

La situazione si complica ogni giorno di più e diventerà ingestibile dato che i giorni passano e molti contribuenti si vedranno costretti a presentare ricorso alla commissione tributaria competente per evitare di subire oltre alla beffa, anche il danno dato che dal 2020 gli avvisi di accertamento diventano titoli esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica.