Marmo scrive a Emiliano per chiedere maggiore attenzione sul pronto soccorso del "Bonomo"

«Le tragiche vicende del Pronto Soccorso di Andria testimoniano l'insufficienza della risposta del Direttore Generale della ASL Bt alle nostre osservazioni. Nessuno intende fare sterile polemica, ma non si può continuare ad ignorare le condizioni di lavoro massacrante, a volte davvero ìmprobo, di pochi medici, infermieri e Oss; o le snervanti attese dei pazienti, spesso abbandonati per ore al loro infausto destino.

Lo spettacolo, se così si può dire, è straziante, ma nessuno si muove.

Abbiamo ritenuto doveroso proseguire con lo stesso impegno profuso da consigliere regionale, per una sanità in favore dei cittadini. Continueremo ancora ad essere in prima linea a favore di tutti gli operatori della sanità, che cercano di svolgere il proprio dovere tra enormi difficoltà, e vicino a tutti quei pazienti che non riescono a ricevere la giusta e decorosa assistenza a causa di tali carenze.

Per questo abbiamo scritto al Presidente Emiliano e al dottor Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione, per segnalare le carenze di organico del PS di Andria che viene preso d’assalto per ricoveri da ogni parte della provincia e anche oltre.

Si immagini che operano ad Andria anche alcuni reparti dell'ospedale di Barletta, occupando le esigue disponibilità di posti letti, e ancora oggi c’è chi si rifiuta di aprire e far funzionare le sale operatorie di Barletta, finendo per sovraccaricare Andria. Non si tratta di campanilismo! Qui manca la visione complessiva della sanità; manca la solidarietà e il coordinamento tra presìdi!

Ormai non ci aspettiamo più alcuna risposta di circostanza che elenchi le tante cose fatte che, detto per inciso, non sono un favore, ma un dovere. Ecco: le risposte che chiediamo noi, e che i cittadini giustamente pretendono, devono essere costituite non più da annunci, ma solo e solamente dai fatti risolti. Ora basta».

Il testo della lettera:

"Caro Presidente, Caro Direttore,

mi permetto di scriverVi per rappresentare la tragica situazione del Pronto Soccorso di Andria ormai al limite del collasso, così come drammatica è quella dell’intero Ospedale.

Questa, in sintesi, è la dotazione del PS di Andria:

6 giovanissimi medici, con contratto a co.co.co. e/o partita iva, in parte ritiratisi senza che si fosse provveduto ad alcun turnover;

8 dirigenti medici a tempo indeterminato di cui:

1 in malattia (sull'ordine di servizio è così riportato ma, in realtà, si tratta di maternità);

1 part time 24 h/settimana;

1 con esonero da reperibilità e notti per figli minori di 3 anni;

1 con limitazione (no reperibilità, massimo 1 notte/settimana).

Come si può constatare in tutta evidenza, al momento il pronto soccorso di Andria è in pieno marasma, con il primario, per di più, in quarantena da Covid.

Tutte le urgenze No Covid della BAT e anche di paesi limitrofi, approdano inesorabilmente ad Andria determinando un vero e proprio delirio. Ai numerosi codici rossi, alcuni non sbarellabili dalle ambulanze, si aggiunge una marea di codici gialli e verdi. I pazienti, si accalcano per ore ed ore senza la possibilità di essere assistiti e seguiti. Sono centinaia le prestazioni al giorno con l'inevitabile conseguenza dell'inadeguatezza delle prestazioni, della scarsa sicurezza e del rischio di procedure legali promosse dai pazienti a danno dei medici.

Attualmente i Pronto Soccorso degli Ospedali Covid effettuano 10 o poco più prestazioni al giorno su pazienti affetti da Coronavirus. La situazione, quindi, appare ed è anacronistica e paradossale.

Chiunque - qui si evidenziano gli errori di programmazione regionale che non ha tenuto conto del fatto che una ASL con 1,7 posti letto/1000 abitanti (cioè pochissimi e in pratica la metà previsti dai LEA) - non avrebbe consentito di fare 2 ospedali Covid, ma avrebbe concentrato tutto sul presidio di Bisceglie, peraltro specializzato in malattie infettive. La Tenda Reparto della Marina doveva essere montata, e soprattutto utilizzata, a Bisceglie senza la messa in scena realizzata a Barletta. Allo stesso modo, sempre a Bisceglie, avrebbero dovuto essere effettuate le analisi dei tamponi e la distribuzione del Plasma. È accaduto, invece, esattamente il contrario.

In questa grave situazione non è stata presa in considerazione, ma nemmeno immaginata, la rotazione dei colleghi del PS di Barletta su Andria! Insomma il diritto alla salute nella Bat è fortemente compromesso e i dipendenti non riescono ad ottenere un confrontarsi con l’attuale Direzione.

Ci si chiede se esiste una continua valutazione, da parte della direzione strategica eventualmente affiancata da una unità di crisi o da un capo dipartimento di emergenza, sulla situazione reale in divenire dei bisogni, in modo da predisporre risposte organizzative adeguate, e non lasciare una situazione cristallizzata. Queste potrebbero essere due soluzioni nell’immediato, anche se molto parziali:

Attuare la rotazione di qualche unità di personale del PS di Barletta e Bisceglie ad Andria (soluzione parziale perché non ci sono posti letto);

Avviare il procedimento per il ritorno di Barletta a Ospedale No-Covid. Sarebbe la soluzione ottimale, anche in considerazione del fatto che è stato inaugurato il padiglione dell’emergenza COVID negli spazi della Fiera. e che il Pronto Soccorso di Andria dovrà avviarsi a ristrutturazione. Ciò, però, comporta una risoluta decisione a livello regionale.

Con i più cordiali saluti".