Manifesto contro l'aborto, Colasuonno: «Da rimuovere subito»

«L'abbiamo chiesto con una prima nota ufficiale ieri venerdì 5 febbraio e l'abbiamo rifatto oggi inviando una seconda nota: il manifesto antiabortista affisso in Viale Europa va rimosso.

Va fatto - spiega l'assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno- perché il messaggio che riporta è in contrasto con l'articolo 10 del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 10 marzo 2020. Tale articolo dice espressamente che: "la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose". Una linea che il medesimo codice ribadisce nell'articolo n.46 in cui si specifica che "è soggetto alle norme del presente Codice qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale".

Il messaggio che il manifesto riporta, in sostanza, è un messaggio sacrosanto secondo le convinzioni di una parte di cittadinanza, urta invece la sensibilità morale di un'altra parte di essa. Il ruolo che rivesto - prosegue Colasuonno- m'impone di sospendere il mio giudizio personale su certi temi - di non stare né dall'una né dall'altra parte - ma di essere invece il garante di un codice pensato apposta perché siano rispettate le sensibilità etiche e morali di tutti quanti.

È una linea di neutralità del resto condivisa con la Sindaca e con l’Amministrazione tutta.Ovviamente a parti inverse, ossia se l'affissione pubblicitaria avesse incoraggiato l'aborto, la decisione presa sarebbe stata la stessa. Ci sono tanti modi per sensibilizzare la cittadinanza su cause civili senza che questi interferiscano con la sensibilità altrui, l'invito è ad utilizzare quelli. In questo modo eviteremmo di creare motivi di tensione che finiscono puntualmente - conclude Colasuonno - per turbare una pacifica convivenza da cui invece abbiamo tutti da guadagnare».