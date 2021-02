Liceo “C. Troya”, De Mucci: «Garantire rispetto normativa vigente e scelta agli studenti»

«Siamo intervenuti, depositando un’interrogazione consiliare diretta ad Emiliano e all’assessore alla Scuola, Sebastiano Leo, per chiedere lumi sulla decisione assunta dal preside del liceo andriese “Carlo Troia”. L’abbiamo fatto su sollecitazione del coordinatore provinciale di Fi, Luigi De Mucci, e con spirito di servizio verso la comunità. Adesso, attendiamo risposte precise dalla Giunta regionale». Così il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.

«Ringrazio il Gruppo regionale, e precisamente il consigliere Paride Mazzotta, -dichiara il coordinatore provinciale di Fi, Luigi De Mucci- per l’impegno messo in campo in queste ore per la situazione del liceo “Carlo Troya” di Andria: la popolazione scolastica pugliese da mesi vive nell’incertezza. E in questo clima di confusione, generato dalla gestione del presidente Emiliano, non possiamo accettare che i dirigenti scolastici assumano iniziative che vanno in contrasto con la normativa vigente. Per questo, -conclude- si faccia subito affinché si possa garantire la scelta agli studenti tra la didattica a distanza e quella in presenza».