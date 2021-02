Continua il tesseramento 2021 al Partito Democratico

«Continua la campagna tesseramento del circolo di Andria e resterà aperta fino al 30 aprile, oggetto di proroga a causa covid» commenta il sub commissario Lorenzo Marchio Rossi .

«Grazie alla presenza costante della "commissione per il tesseramento" e ad un circolo sempre aperto, si registra un numero dei tesserati in continua crescita e tutto ciò è ancora più importante se pensiamo al difficile momento storico. Promuovere l’adesione al PD, ascoltare i cittadini, la comunità, rivitalizzare i nostri valori fondanti, migliorare le politiche cittadine, in affiancamento all'amministrazione resta l'obiettivo di un partito capace di farsi punto di riferimento nella società e nel panorama politico locale.

Per fare la differenza - continua Marchio Rossi - dobbiamo proporre idee-forza ed una efficace struttura politica in grado di darsi ordini di priorità. Solo così possiamo cercare di costruire una nuova comunità aprendo a nuove idee, a nuove competenze, a nuovo entusiasmo.

Il nostro ruolo non si può esaurire nell’amministrare perché non può esserci una buona e proficua amministrazione, senza radicamento nella società, connessione con i bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce sociali più deboli.

Ben venga, dunque, cambiamento e rinnovamento. Abbiamo sfide e prospettive diverse che passeranno tutte inevitabilmente attraverso un nuovo e rinnovato PD. Questa strada dobbiamo percorrere» conclude il sub commissario.