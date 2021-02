XXI edizione della Giornata della Raccolta del farmaco, la Sindaca concede il patrocinio morale

La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla XXI edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Quest'anno la raccolta verrà estesa da oggi, martedì 9, a lunedì 15 febbraio, con una particolare mobilitazione nel secondo sabato di febbraio. Il patrocinio della Sindaca Bruno fa suo e rilancia così lo scopo della Fondazione Banco Farmaceutico che è quello - come si legge nella richiesta di patrocinio formalizzata dal dottor Francesco Di Molfetta, Delegato Territoriale per la Provincia di Bari-Bat della onlus - «di dare una risposta concreta ed immediata al bisogno di farmaci delle persone indigenti attraverso la collaborazione con gli enti assistenziali che accolgono quotidianamente i più poveri tra noi, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e farmaceutica».

L'edizione 2020 ha registrato numeri importanti con 541.175 farmaci raccolti, per un controvalore di 4.072.346 euro e «questo - conclude Di Molfetta - ci ha permesso di rispondere al bisogno di 1.859 enti caritativi e raggiungere attraverso la loro opera oltre 429.742 indigenti in tutta Italia».

La concessione del patrocinio morale, provvedimento condiviso anche dall'assessora alle Politiche Sociali, Ins. Dora Conversano, dà atto dunque della particolare utilità sociale della Giornata del Farmaco in favore delle persone indigenti e sottolinea, una volta di più, che la salute è un bene primario per ogni individuo.